»Kanu des Manitu« sorgt in Metzingen für Rekord

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Rundum zufriedene Gesichter waren am Samstagabend auf dem Areal der Motorworld zu sehen – sowohl bei den Machern des Open-Air-Kinos als auch bei den Zuschauern, die allerdings kurz vor Ende des Films unter leichten Regengüssen auszuharren hatten. »Mit circa 950 verkauften Tickets an insgesamt drei Veranstaltungstagen setzte das Event einen neuen Maßstab und bestätigte das anhaltende Zuschauerinteresse an Kinovorführungen unter freiem Himmel in urbanem Ambiente«, teilte Melanie Garifo von Metzingen Marketing und Tourismus (MMT) mit. Ihr Dank galt der Cityinitiative Metzingen (CIM), die in diesem Jahr erstmals als Hauptsponsor des Open-Air-Kinos mitwirkte.

Der Umzug vom städtischen Bauhof auf das nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernte Motorworld-Gelände ist gelungen. »Es war schon vorhinein klar, dass wir eine tolle Location bekommen, mit genügend Platz, wie wir ihn brauchen«, sagte Thorsten Hail, Chef des Forums 22.

Keine Überdachung mehr

»Der Luxus einer Überdachung wie auf dem Bauhof fällt weg, dafür ist die Akustik besser«, betonte Hail. »Ich kenne übrigens ganz wenige Open-Air-Kinos hierzulande, die ein Dach über dem Kopf anbieten. Aber wir hatten Glück und wurden drei Tage lang verschont von Regen.«

Die Krönung des dreitägigen Kinoprogramms war sicherlich am Freitagabend der Film »Kanu des Manitus«. Da mussten zu den 500 Stühlen, die gestellt waren, schnell noch weitere herbeigeschafft werden, denn am Ende wollten rund 600 Besucher die Fortsetzung von »Schuh des Manitu« sehen. Ein absoluter Rekord. Regisseur Bully Herbig landete damals einen Megahit, der neben »Otto – Der Film« zum erfolgreichsten deutschen Film avancierte. Die Messlatte lag also hoch, doch der »Film zündete«, so Hail, sei es, weil die Älteren sehen wollten, wie die Helden von vor 25 Jahren in Würde gealtert sind, oder die Jungen, weil Teil eins vor ihrer Geburt im Kino lief.

Schon der Donnerstag hatte 180 Freiluft-Kinofans angelockt, obwohl der Film über den Ballettstar John Cranko, der die Stuttgarter Companie zu ungeahnten Höhenflügen führte, kein Massenpublikum anlockte. »Der Film lief damals schon gut im Luna und hat auch hier die Erwartungen erfüllt«, sagte der Kinochef. Wichtig ist es seiner Meinung nach, eine gute Mischung an Filmen zu finden, die ein breites Publikum ansprechen.

Mit der Komödie »Der Pinguin meines Lebens« schloss das kleine Festival am Samstagabend. Ein Film, der mit seinem Thema – der politischen Lage der 70er in Argentinien –, einer feinen Poesie und trockenem, britischem Humor besticht. Er hat komische Momente, bringt die Besucher zum Lachen, macht nachdenklich, lässt Tränen fließen und weckt die Liebe zu watschelnden Pinguinen. Am Samstag verhinderte allerdings die Wetterprognose mit Regenvorhersage, dass sich mehr als 190 Besucher vor der riesigen Leinwand mit einer Spannweite von zehn auf fünf Metern versammelten.

Moderne Leinwandtechnik

Modernste Technik war im Einsatz – und die kostet. Die wie eine Hüpfburg aufblasbare Leinwand ist mit 25.000 Euro bepreist. Der Beamer kostet 80.000 Euro. Kein Vergleich mehr zu den Anfängen des Open-Air-Kinos in Metzingen. Los ging es damals mit dem Amt für Stadtentwicklung in Kombination mit dem Gewerbe- und Handelsverein. Es gab Vorläufer an der Sieben-Keltern-Schule, in Neuhausen und auf dem Bongertwasen – alles liegt mindestens 20 Jahre zurück. Thorsten Hail kann sich an das Open-Air-Kino auf dem Bongertwasen gut erinnern: »Damals hat es so geregnet, dass wir die Veranstaltung zum Autokino umfunktioniert haben.« Seit 2012 ist die MMT federführend in der Organisation. Das Forum 22 stellt laut Hail das Kino-Equipment, darunter die Riesen-Leinwand, und macht Vorschläge für die Filme, die gemeinsam mit der MMT ausgewählt werden.

Ein wichtiger Aspekt für einen gelungenen Freiluftkinoabend ist die Bewirtung. Federführend ist hier die Metzinger Skizunft, wie Ausschussmitglied Petra Feucht erzählt. Über 30 Helfer waren freiwillig im Einsatz – hauptsächlich Leute aus dem Lehrteam, die eine Ausbildung zum Skilehrer machen. Es gab Rote, Waffeln und Getränke. »Der Renner ist in diesem Jahr der Sarti-Spritz. Hauptbestandteile sind Wodka als Basis, sizilianische Blutorangen sowie die Aromen von Mango und Maracuja«, sagte Feucht. Popcorn und Süßigkeiten dürfen an so einem Abend natürlich nicht fehlen. Dafür sorgte der Förderverein Kino und Kultur in Metzingen – neben Motorworld, Forum, MMT und Skizunft der fünfte Partner.

Petra Feucht lobte die gute Zusammenarbeit der Beteiligten und auch mit der Motorworld habe man einen guten neuen Standort für das Open-Air gefunden. Der Umzug, mit der Möglichkeit mehr Zuschauer anzuziehen, bot ihren Worten zufolge eine neue Dimension. »Es ist eine Win-Win-Situation für alle.«

Und die Zuschauer sahen es genauso: »Rundum eingehaust, entsteht ein ganz neues Feeling. Metzingen hat mit der Motorworld eine super neue Location gefunden, um Veranstaltungen durchzuführen«, sagte eine Besucherin.

So können die Kinofreunde aus Metzingen und Umgebung wohl davon ausgehen, dass auch 2026 die Motorworld das Forum für das Open-Air-Kino bietet. Thorsten Hail ist zumindest optimistisch. (GEA)