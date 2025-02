Kampf oder Frieden? Ukrainer in der Region im Zwiespalt

Holger Weiblen aus Metzingen kennt die Stimmungen in der Ukraine, er hat viele Kontakte ins Land. Wie er die Stimmung dort einschätzt und was eine nach Bad Urach geflüchtete junge Frau nun zu den Verhandlungen zwischen Trump und Putin sagt.

Ein Krater ist im Dorf Jasnohirka in der ostukrainischen Region Donezk vor Häusern zu sehen, die im Januar 2025 durch russischen Beschuss zerstört wurden. Dem Metzinger Holger Weiblen zufolge zieht es nur wenige Menschen zurück in die zerstörten Dörfer. Foto: Ukrinform/dpa/dpa Ein Krater ist im Dorf Jasnohirka in der ostukrainischen Region Donezk vor Häusern zu sehen, die im Januar 2025 durch russischen Beschuss zerstört wurden. Dem Metzinger Holger Weiblen zufolge zieht es nur wenige Menschen zurück in die zerstörten Dörfer. Foto: Ukrinform/dpa/dpa

