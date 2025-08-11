Junge Leute und alte Fahrzeuge: Ferienhock in Grafenberg voller Erfolg

»Echte Helden fahren rote Felgen.« Dieser Ausdruck bezieht sich nicht auf die Holder-Schlepper, vor denen Luca und Max stehen, sondern auf Fendt-Traktoren. Beim Grafenberger Ferienhock gab’s die Sonderausstellung »Holder – früher und heute«. FOTOS: SANDER

GRAFENBERG. Schon mehr als 400 Fahrzeuge und zeitgleich 1.500 Besucher innerhalb der ersten Stunde beim traditionellen Ferienhock kann der Liederkranz Grafenberg auch in diesem Jahr als vollen Erfolg verbuchen. Kaum wurde ein Stellplatz für die Oldtimer auf dem Festplatz frei, weil ein Aussteller wieder weiter fuhr, stand schon das nächste Fahrzeug mit dem »H« für historisch – also mindestens 30 Jahre alt und fahrtüchtig – auf der Fläche.

Bei Sitzplätzen im Schatten war es ähnlich, denn die Besucher kamen bewusst zum Ferienhock und nicht nur zum Besichtigen der alten Fahrzeuge, die viele an ihre Jugend erinnerten.

»Als junger Mensch konnte ich von den Autos nur träumen und habe mir vorgenommen, wenn ich das Geld dazu habe, alle meine Traumautos zu kaufen«, so der Grafenberger Unternehmer Rudolf Rampf, der eine Oldtimersammlung hat. Beim Ferienhock zeigte er lediglich seinen roten Porsche, »aber vielleicht komme ich nächstes Jahr mal mit meinem Trabi«, schmunzelte er.

Auch Andreas Martini aus Reutlingen hat sich seinen Jugendtraum von einem Porsche erfüllt, der 30 Jahre lang in der Garage stand, nur 70.000 Kilometer gefahren wurde und verkauft werden musste, weil dem Vorbesitzer die Garage gekündigt wurde. »Jetzt fahren wir damit«, freut er sich über den Porsche mit Sonderlackierung. Manche Fahrzeuge waren wesentlich älter als ihre Besitzer, denn auch sehr junge Leute Menschen interessieren sich für alte Fahrzeuge, besonders bei Schleppern.

Luca und Max aus Dettingen beispielsweise schrauben als Schüler schon mit an alten Traktoren und schauten sich gerne die Sonderausstellung zum Thema »Holder – früher und heute« an. Sie trugen allerdings zum elterlichen »Fendt« passende T-Shirts mit dem Aufdruck »echte Helden fahren rote Felgen«.

Für den örtlichen Liederkranz war es in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, das Oldtimertreffen beim Ferienhock wegen der verstärkten Sicherheitsauflagen zu organisieren. »Wir haben zwar nach allen Seiten mit massiven Fahrzeugen abgesichert gegen leider mögliche Amokfahrer, aber wir müssen ja wegen des ständigen Wechsels der Fahrtzeuge eine Ein- und Ausfahrt lassen«, so Ralf Wurster vom Liederkranz. Die wurde besonders gut bewacht durch ein vereinseigenes Securityteam.

Der Anblick der »Bollwerke« störte nicht, weil Schlepper und andere massive Fahrzeuge die Blockanden bildeten, um die Menschen beim Ferienhock abzusichern. Ein weiterer Schutz ist der Häckselplatz schon seit Jahren. Allerdings erfordern solche Maßnahmen auch mehr ehrenamtliches Personal: Allein 50 Helfer waren beim Liederkranz im Einsatz für Bewirtung und Sicherheit.

Die Hintergrundmusik gestaltete der Grafenberger Musikverein, wobei für Oldtimerfans natürlich auch das Knattern der Motor Musik in den Ohren ist. Kaum ein Besitzer würde bei einem solch optimalen Wetter für Oldtimerausfahrten den ganzen Tag an einem Platz stehen. Darum ist immer Bewegung auf dem Platz an der Rienzbühlhalle.

Auch die Zuschauer möchten gerne den Wechsel der Fahrzeuge. »Sonst ist man ja mit einem Durchgang fertig, aber so kann man immer wieder andere Fahrzeuge sehen.« So und so ähnlich äußerten sich Besucher, die mehrmals über den Platz gingen und dabei Bekannte und Freunde trafen, fachsimpelten oder in Erinnerungen an die Zeit schwelgten, als viele kleine Reparaturen an Käfer und Co. noch selbst erledigt werden konnten. (GEA)