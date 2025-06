In Walddorfhäslach müssen Gewerbetreibende bald höhere Steuern bezahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Die Gewerbesteuer bereitet gerade vielen Städten und Gemeinden Kopfzerbrechen. Die Einnahmen sind stark zurückgegangen. Städte wie Tübingen kämpfen um einen ausgeglichenen Haushalt mit drastischen Erhöhungen der Hebesätze bei der Grundsteuer B oder der Gewerbesteuer. In Walddorfhäslach ist die Situation noch nicht so katastrophal wie in der Unistadt. Doch auch hier beginnt die Suche nach weiteren Einnahmequellen, um den Haushalt zu stabilisieren.

Der Gemeinderat in Walddorfhäslach hat jetzt beschlossen, den Hebesatz bei der Gewerbesteuer um zwanzig Prozentpunkte auf nun 380 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde verspricht sich damit Mehreinnahmen von rund 200.000 Euro. »Wir haben unseren Hebesatz mit anderen Gemeinden abgeglichen«, berichtete Bürgermeisterin Silke Höflinger. Dabei sei herausgekommen, dass »wir mit den 380 Prozent immer noch im Kreisdurchschnitt liegen«. Die Gemeinde sei in der Vergangenheit bei den Erhöhungen »immer sehr zurückhaltend gewesen«.

Erhöhung bereitet »Bauchschmerzen«

Der Gemeinderat machte sich die Entscheidung nicht leicht. Die Zustimmung zur die Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer sei »nicht leichtfertig, sondern bereitet Bauchschmerzen«, meinte zum Beispiel Dr. Heiner Geigle (FWV). Für die Gewerbetreibenden sei es immer schwieriger, die entsprechenden Summen zu erwirtschaften.

Auch sein Fraktionskollege Olfert Alter gab zu bedenken, dass, wenn »der Hebesatz nach oben geht, werden auch die Preise höher«. Und Martin Beyer (SPD) mahnte, dass es bei den Erhöhungen »gewisse Schranken« gebe. Die Gemeinde müsse gleichzeitig alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Man müsse sehen: »Wo können wir sparen? Das ist wichtig, das muss weiter verfolgt werden«. Dies sieht auch Höflinger so. »Wir arbeiten an zahlreichen Dingen.« Man müsse sich auch in Ruhe anschauen, wo Gebühren angepasst werden könnten, um »mit gutem Gewissen Entscheidungen treffen zu können«.

Hoffnung auf Entlastung durch den Bund

Die Hoffnung, dass die finanzielle Situation besser wird, sehen Teile des Gemeinderats in den derzeitigen Bemühungen der Bundesregierung, auch die Kommunen zu entlasten. Höflinger ist da allerdings noch eher skeptisch. Sie glaube an diese Entlastungen erst, wenn sie das auch auf Schwarz-Weiß niedergeschrieben sehe.

Wie sich die Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes bei den Unternehmen und Betrieben auswirkt, versuchte Kämmerin Pia Stoss dem Gemeinderat näher zu bringen. Herangezogen werde dabei ein Messbetrag, den das Finanzamt ermittle. Wie genau dies das Finanzamt mache, »dass konnte ich bisher nie genau ergründen«, erklärte die Kämmerin. Die Erhöhung auf 380 Prozent wirkt sich auf die Gewerbetreibenden nach der Messbetragstabelle, die Stoss vorlegte, aber offenbar nicht allzu drastisch aus. (GEA)