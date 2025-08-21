Hilfe, wo sie am dringendsten gebraucht wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Mit einer langen Fahrt auf der bewährten Route startete das Team von Ermstal hilft in Richtung Südukraine. Über die Donau ging es per Fähre auf die andere Seite, vorbei an weiten Feldern, kleinen Dörfern und immer wieder auch an Spuren des Krieges. An den Zollstationen verlief die Abfertigung reibungslos, sodass wir das erste Ziel, die Stadt Arzis, noch am selben Tag erreicht wurde.

Dort wurde ein dringend benötigtes Einsatzfahrzeug an die Stadt übergeben. Es handelt sich um einen ehemaligen deutschen Notarztwagen, der in Deutschland umfassend repariert und technisch aufbereitet wurde. Das Fahrzeug verfügt über ein robustes Allradfahrwerk und eine Sondersignalanlage, die für schnelle und sichere Einsätze unverzichtbar sind. Die Lackierung wird vor Ort an die örtlichen Anforderungen angepasst.

Raketen auf eine Schule

Auf eine feierliche Übergabe wurde bewusst verzichtet – in Kriegszeiten sollen größere Menschenansammlungen vermieden werden, um kein mögliches Angriffsziel zu schaffen. Künftig wird das Fahrzeug im gesamten Gebiet von Arzis eingesetzt, um die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen, insbesondere bei der schnellen Reaktion auf nächtliche Not-lagen oder mögliche Sabotageversuche.

Nach dem Aufenthalt in Arzis führte der Weg weiter nach Bilhorod-Dnistrowskyj, historisch auch als Akkermann bekannt. Dort besteht eine Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Ulm, die Erms-tal hilft mit seinem Netzwerk unterstützt. Bereits zu Beginn des Krieges wurden Hilfstransporte in die Stadt gebracht – und auch ein im Frühjahr geliefertes Feuerwehrfahrzeug konnten die Ermstäler nun im Einsatz sehen.

Bei einem Stadtrundgang und dem Besuch der Feuerwehr berichtete Kreisbrandmeister Alec von den enormen Herausforderungen, vor denen die Stadt steht. Im Juni war Akkermann von einem Raketenangriff schwer getroffen worden – sogar eine Schule wurde mitten am Tag beschossen, mit tragischen Verlusten an Menschenleben.

Laufend Spenden gesucht

»Unsere Tour hat erneut gezeigt, wie groß der Bedarf in der Ukraine weiterhin ist«, sagen die Ermstal-hilft-Köpfe Simon Nowotni und Martin Salzer, »hinter jeder Übergabe, jedem Projekt und jeder Begegnung stehen Menschen, deren Alltag vom Krieg geprägt ist – und die dennoch Hoffnung bewahren. Gerade in diesen Zeiten kann schon eine einzelne Hilfeleistung vor Ort einen entscheidenden Unterschied machen. Die Ukraine kämpft nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern auch für die Werte, die unser gemeinsames Europa ausmachen: Frieden, Demokratie und die Achtung der Menschenwürde.«

Mit einer Spende hilft man, dringend benötigte Fahrzeuge, medizinische Ausrüstung und Hilfsgüter dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Neben Geldspenden werden Rollstühle und Pflegebetten sowie Reha-Geräte benötigt. (eg)

www.ermstal-hilft.de