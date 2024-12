Mit Glocken in der Hand und »Stille Nacht« auf den Lippen durch den Ort: Was es mit der Tradition des »Glocken« in Wannweil auf sich hat.

Bei einer der letzten Proben des Eintracht-Chors vor Weihnachten wurde vor dem Wannweiler Gemeindehaus für den GEA schon mal geübt. Foto: Andreas Fink Bei einer der letzten Proben des Eintracht-Chors vor Weihnachten wurde vor dem Wannweiler Gemeindehaus für den GEA schon mal geübt. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.