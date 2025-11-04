Großes Interesse am neuen Büchercafé in Riederich

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Auf einen solchen Erfolg hatten die Initiatorinnen des neuen Büchercafés im Gemeindesaal der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes in der Weiherstraße nicht zu hoffen gewagt, denn schon zu Beginn um 14 Uhr kamen 20 Interessierte und immer wieder neue Besucher dazu.

Mehrere hundert, sehr gut erhaltene Bücher hatten Katharina und Sandra Pticar auf den Tischen und Fensterbänken ausgelegt, damit jeder ungestört darin stöbern und auch für eine kleine Spende erwerben konnte.

Lesestoff für das stille Örtchen?

Das neue Büchercafé ist keineswegs als lokale Alternative zu den Secondhand-Onlinebüchershops sondern als Treffpunkt für Leseinteressierte konzipiert. Bei Kaffee, Tee und selbst gebackenem Ku-chen entwickelten sich auch sofort angeregte Gespräche über vielfältige Themen. Am Tisch, an dem Pfarrer Marco saß, waren zum Beispiel auch Rezepte ein Thema, denn er hatte ein Buch mit schwäbischen Rezepten erworben und blätterte darin, wollte wissen, was »Gaisburger Marsch« bedeute, das sähe so aus wie ein Eintopfgericht in seiner Heimat Venezuela. Dann brachte er alle zum Lachen, als er erklärte, welchen Eindruck er vom Büchertauschschrank hat. Da der vom Kircheneingang an die Seitenwand des Gemeindesaals versetzt wurde, genau neben die Toilettentür, dachte er, darin sei Lesestoff für das stille Örtchen enthalten. Man hatte ihm vorher erklärt, dass die Bücher aus dem Büchercafé nicht in den Bücherschrank kommen. So gab es an allen Tischen kleine Anekdoten aus dem Leben, die entweder aus sprachlichen Unklarheiten entstanden sind wie schwäbische Ausdrücke für Menschen, die Deutsch lernen, oder Maßeinheiten, wie groß eine Prise sei.

So gab es lustige Begebenheiten als Thema und auch Erinnerungen an Menschen, die nicht mehr auf dieser Welt sind, alles in allem eine angeregte Atmosphäre und die Idee, beim nächsten Büchercafé am Sonntag, 7. Dezember, ab 14 Uhr auch adventliche Melodien mit der Veehharfe erklingen zu lassen.

Auf jeden Fall ist die Premiere des Büchercafés so gut gelungen, dass eine Fortsetzung zunächst für ein halbes Testjahr folgen wird, immer am ersten Sonntag im Monat. (mar)