Großer Andrang beim Naturheilkundetag in Wannweil

WANNWEIL. Der Sitzungssaal im Rathaus war am Samstag gerade groß genug für die Teilnehmer am »Tag der Naturheilkunde«, um sich die Vorträge anzuhören, mit denen der Verein Naturheilkunde Wannweil & Neckar-Alb das Programm gestaltete. »Naturheilkunde – bewährt und zeitgemäß« war der Nachmittag überschrieben. Es gab großes Interesse an Themen wie »Wirksame Hilfe bei entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Post Covid, Endometriose«.

Begleitend dazu war die Ausstellung »Welt in Tropfen« über die Geheimnisse des Wassers zu sehen. Im Sitzungssaal leitete VHS-Kursleiterin Erika Orgas das Publikum zu Übungen an, um »Qigong – Impuls für die 5 Sinne« auch praktisch kennenzulernen. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Susanne Bihlmaier aus Tübingen gab Tipps zu naturheilkundlichen Therapiemöglichkeiten bei entzündlichen Erkrankungen.

Bundesweiter Aktionstag

»Deutlich mehr Teilnehmer als bei Gemeinderatssitzungen«, begrüßte Wannweils Bürgermeister Dr. Christian Majer die Tagungsteilnehmer humorvoll und betonte, dass der Verein Naturheilkunde Wannweil & Neckar-Alb »nicht irgendein Verein ist. Er setzt sich seit fünf Jahren für Gesundheit ein mit breiter Themenvielfalt«. Darum sei es der Gemeinde ein Anliegen, »den nötigen Raum zu geben«, zumal Wannweil als »gesunde Gemeinde« zertifiziert ist und das Thema in vielfältiger Weise umsetzt. Dabei würdigte der Wannweiler Verwaltungs-Chef generell das ehrenamtliche Engagement der Bürger – nicht nur zu gesundheitsrelevanten Themen: »Ohne Vereine geht es nicht.«

Beim Wannweiler Naturheilhundeverein ist Christine Hack vom Teamvorstand unermüdlicher »Motor« der Aktivitäten und hat mit Tim Bialas als jungem Vorstandskollegen engagierte Unterstützung. Der half tatkräftig mit bei Organisation und Durchführung des bundesweiten Aktionstages auf örtlicher Ebene. So war es möglich, interessante Aussteller und namhafte Fachreferenten einzuladen und umfangreiche Informationen zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Stände waren geradezu umlagert, und es entwickelten sich viele Gespräche unter den Besuchern mit Erfahrungsaustausch und Tipps.

Wasser ist nicht gleich Wasser

Einen besonderen Einblick in »Die Geheimnisse des Wassers« nach dem gleichnamigen Buch gab Regine C. Henschel, Co-Autorin von Prof. Dr. Bernd Kröplin, mit Bezug auf die Ausstellung »Welt im Tropfen«, die sich viele Besucher schon vorher angeschaut hatten, es aber spätestens in der Pause nach dem eindrucksvollen Vortrag machten.

Sie stellte ein für viele neues Bild zur Rolle des Wassers in der Natur und im menschlichen Körper vor und zeigte »die Gesichter des Wassers« auf Mikroskopaufnahmen von Wassertropfen und Experimenten damit. Die faszinierenden Bilder zeigen, wie Mobilfunk, Ultraschall, Musik, Schwingungstherapien und Gedankenkräfte wirken.

Wunderwerk Darm

»Musik verändert Wasser- und Blutstruktur«, nannte sie ein Beispiel dafür, dass »Wasser ein Gedächtnis hat« und eben Wasser nicht gleich Wasser ist.

WALDBADEN Weiterer Termin des Vereins: Waldba-den am Samstag, 18. Oktober, in Wannweil. Treffpunkt wird nach Anmeldung angegeben. (GEA) info@naturheilkunde-neckar-alb.de

Nicht nur darüber staunten die Zuhörer, sondern auch darüber, was die Naturärztin Dr. Susanne Bihlmaier über Ernährung und Entzündungen sagte. Viele wussten nicht, dass die Darmoberfläche die Größe eines Fußballfeldes hat und im Laufe von 75 Lebensjahren etwa 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit verarbeitet. »100 Billionen Stoffwechsel-Bakterien auf acht Meter Länge von Dünn- und Dickdarm«, nannte sie Zahlen und wies darauf hin, dass 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzen.

Körpereigene Feuerwehr

»Füttern sie die körpereigene Feuerwehr«, motivierte sie zu gesunder Ernährung. Als »Löschmittel vom Winter-Wochenmarkt« bei Entzündungen nannte sie unter anderem Äpfel, Kiwis, Rote Paprika, Sauerkraut, Möhren, Kohl und Wintersalate. (GEA)