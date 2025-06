Großbrand bei Alba in Metzingen: War ein Akku schuld?

So sieht es einen Tag nach dem Großbrand bei Alba in Metzingen aus: ein Haufen Brandschutt, schwarze Mauern und schlammiger Untergrund.

METZINGEN. Auch wenn die Brandermittler der Polizei noch nicht mit ihrer Arbeit vor Ort begonnen haben: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieses Feuer auf dem Wertstoffhof des Entsorgungskonzerns Alba nicht vorsätzlich gelegt wurde. So sagte Christian Wörner, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, dem GEA: »Ermittlungsstand jetzt ist: Wir gehen nicht von einer Brandstiftung aus.«

Die Feuerwehr löschte die Papierballen auf dem Wertstoffhof von Alba in Metzingen bis am Mittwochvormittag. Links ist die Wand aus den sogenannten Megablocks zu erkennen. Foto: Jürgen Meyer Die Feuerwehr löschte die Papierballen auf dem Wertstoffhof von Alba in Metzingen bis am Mittwochvormittag. Links ist die Wand aus den sogenannten Megablocks zu erkennen. Foto: Jürgen Meyer

Alba selbst ging noch einen Schritt weiter und teilte mit: »Ohne die Schadensursache bereits genau ermittelt zu haben, halten wir die Selbstentzündung eines Akkus für mögliche Brandursache.« Unternehmenssprecher Dr. Jens Thieme wurde sogar noch konkreter. Eine achtlos entsorgte E-Zigarette gehöre zu den aktuell häufigsten Brandursachen.

»Wir halten die Selbstentzündung eines Akkus für eine mögliche Brandursache«

Das Unternehmen hat zudem bereits eine erste Zwischenbilanz bezüglich der Schäden auf seinem Firmengelände erstellt. So heißt es aus der Berliner Zentrale: »In Summe sind rund 350 Wertstoffballen vom Brand betroffen und müssen nunmehr entsorgt werden. Die Steine (sogenannte Megablocks), aus denen die betroffene Lagerbox auf der Freifläche zusammengesetzt ist, müssen nach der enormen Hitzeentwicklung ausgetauscht werden.« Zusätzlich seien zerstörte Kunststofffenster und Plexiglasscheiben auf einem Nachbargrundstück hinzugekommen. So rechnete der Alba-Sprecher mit einem Schaden im »niedrigen sechsstelligen Bereich«. Die Polizei wollte sich dagegen nicht auf eine Schadenshöhe festlegen. Beim Einsatz, so bilanziert die Polizei, waren neben der Feuerwehr, mit 30 Fahrzeugen und 108 Feuerwehrleuten, auch der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Angesichts der Zerstörung sei es ein Glück, dass keine Mitarbeiter von Alba beim Großfeuer verletzt worden seien, teilte das Unternehmen mit. Den bei ihrem Einsatz fünf leicht verletzten Feuerwehrleuten wünscht Alba schnelle Genesung.

Trotz des Großbrandes - so Alba - gehe der Betrieb in Metzingen uneingeschränkt weiter. Das gelte vor allem für die Anlieferung und den Abtransport von Abfällen und Wertstoffen: »Die klassische Müllabfuhr an privaten Haushalten ist damit von dem Vorfall überhaupt nicht betroffen und muss auch nicht neu organisiert werden«, so die Auskunft aus der Firmenzentrale.

Die Feuerwehr Metzingen hatte das Feuer ab Dienstagnachmittag unter Kontrolle und war anschließend mit Nachlöscharbeiten die ganze Nacht und bis zum Mittwochmorgen, 10.30 Uhr beschäftigt. Kommandant Hartmut Holder sagte im Gespräch mit dem GEA: »Solche Ballen mit gepresstem Papier brennen unheimlich lange und im Innern bildet sich langanhaltende Glut. Es ist fast vergleichbar mit Grillanzündern.« Zum Glück seien bereits alle Papierballen auseinandergezogen und gelöscht: »Die sind vollgesogen mit Wasser.« Die Feuerwehr Metzingen, so ihr Kommandant, geht davon aus, dass das Brandgeschehen seit dem Mittwochvormittag endgültig beendet war.

»Die Güter, die gerettet werden konnten, haben bestimmt einen Wert in Millionenhöhe.«

Mit Blick auf die Löscharbeiten hob er die Rolle der Mauern aus sogenannten Megablocks auf dem Alba-Gelände hervor: "Die wirkten tatsächlich zunächst wie eine Brandmauer. Das war eine gute Riegelstellung. Nur leider sprangen Flammen später sogar über die Mauer." Die Feuerwehrleute konnten aber ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude und Hallen verhindern. Hier waren unter anderem Geräte und Fahrzeuge gelagert, die so vom Brand verschont blieben. Kommandant Holder: »Die Güter, die gerettet werden konnten, haben bestimmt einen Wert in Millionenhöhe.« Die anderen Schäden, beispielsweise an den Gebäuden von Alba als auch denen der Nachbarfirma Koch, würden sich in Grenzen halten, so Holder.

Zu den fünf Verletzten aus seinem Feuerwehrteam erklärte Holder: »Es gab vier Fälle von Verbrühungen und einen Fall, bei dem es zu Kreislaufproblemen kam. Die Verbrühungen können unter der Schutzausrüstung entstehen, wenn die zunächst trockene Kleidung darunter feucht oder nass wird, etwa durch den Schweiß, den der menschliche Körper bei einem solch anstrengenden Einsatz entstehen lässt. Wird diese Kleidung durch das Brandgeschehen stark erhitzt, können auf der Haut Verbrühungen entstehen.« (GEA)