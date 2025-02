Am Samstagabend erlebte das Publikum im restlos gefüllten Saal des Forums meisterlich vorgetragene Musikstücke der Preisträger von Jugend musiziert. Bis in die Bundesebene sind die jungen Leute erfolgreich.

Zum Schluss traten zur Freude des Publikums alle Preisträgerinnen und Preisträger zusammen auf und bedienten humorvoll sogar gemeinsam das Cello. Foto: Gabriele Böhm

