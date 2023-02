Grafenberger Freiwillige Feuerwehr so häufig im Einsatz wie nie zuvor

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Eine Ehrung für stolze 40 Dienstjahre, mehrere Beförderungen und zwei wichtige Wahlen, darunter die Wiederwahl des stellvertretenden Kommandanten waren die wichtigsten Punkte der 137. Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grafenberg.

In seinem Bericht ging Kommandant Stefan Kleemann auf das Feuerwehrgeschehen in der Welt mit Wetterphänomenen, Krieg, Jahrhundertflut, Katastrophenvorsorge und die zuletzt unrühmlichen Ereignisse in der Silvesternacht ein. Das Einsatzgeschehen in Grafenberg habe mit 33 Einzeleinsätzen ohne Unwetter einen Höchststand erreicht und ein breites Spektrum gezeigt. So waren im Einzelnen sieben Brandeinsätze, 18 technische Hilfeleistungen, zwei »Sonstige« und sechs Fehlalarmierungen zu bearbeiten. Ab Ende April konnte nach dem Auslaufen der meisten Corona-Maßnahmen wieder der normale Übungsbetrieb starten. Auch nahmen zwölf Aktive an überörtlichen Ausbildungslehrgängen teil.

Zwei neue Fahrzeuge

Beim Thema Ausrüstung hat der Gemeinderat im November den Grundsatzbeschluss gefasst, das Tragkraftspritzenfahrzeug durch einen Gerätewagen Transport und einen Mannschaftstransportwagen – beide in Allradversion – zu ersetzen. Damit werden einerseits die Grundaufgaben Wasserversorgung, Brandbekämpfung und Unwetter mit entsprechenden Rollcontainern, sowie andrerseits Einsatzleitung, Erkundung und Mannschaftstransport abgedeckt. In der Grafenberger Feuerwehr verrichten aktuell 50 Aktive ihren Dienst in der Einsatzabteilung. Die Altersabteilung hat 19 Angehörige, in der Jugendfeuerwehr sind sechs Jugendliche aktiv.

Schriftführer Ralf Wurster präsentierte seinen Bericht in Form eines Films, der ausführliche Bericht wurde in gedruckter Form verteilt. Die Berichte des Jugendwartes Manuel Stiefel, des Leiters der Altersabteilung Hermann Thüringer und der Kassenbericht von Philip Knöll wurden anschließend aufmerksam verfolgt.

Eine Einsatzbereitschaft jedes und jeder Einzelnen 24/7 sei nicht selbstverständlich, betonte Bürgermeister Volker Brodbeck, hierfür gelte sein ganz besonderer Dank. Er sei sehr froh über die sehr enge und gute Zusammenarbeit mit der Stützpunktwehr Metzingen, deren Drehleiter sehr wichtig sei. Im Bereich DRK sei man an der Kreisgrenze gleich mit zwei Bereitschaften in Metzingen und Großbettlingen und den Helfern vor Ort in Grafenberg sehr gut aufgestellt. Er sei weiter sehr froh, in Grafenberg einen Notfalltreffpunkt mit externer Strom- und Wärmeversorgung zu haben, so der Grafenberger Bürgermeister am Ende seiner Ausführungen.

Beim Punkt Ehrungen konnte Harry Metschar die besondere Ehrung für 40 Dienstjahre durch den Kommandanten und den stellvertretenden Kreisbrandmeister Hartmut Holder (Metzingen) entgegennehmen. Er wurde mit dem Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold ausgezeichnet. Als Dank für seine langjährige Treue erhielt er von seiner Wehr einen Gutschein für einen Aufenthalt im Feuerwehrhotel am Titisee. Auch insgesamt fünf Beförderungen gab es zu vermelden: Luca Thüringer wurde Oberfeuerwehrmann, während sich Jochen Eberle, Felix Schur, Marcel Stiefel und Dominik Wurster nun Hauptfeuerwehrmann nennen dürfen.

Lob aus Metzingen

Mit dem Punkt Wahlen war nun ein wichtiger Punkt an der Reihe. Zur Wiederwahl stand der stellvertretende Kommandant Marco Hellmig, der einstimmig auf weitere fünf Jahre bestätigt wurde. Als Nachfolgerin für das Ausschussmitglied Carina Laube, geborene Bauer, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte, wurde Christin-Marie Euchner gewählt.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Hartmut Holder lobte das geplante Fahrzeugkonzept – man sei damit auf dem richtigen Weg. Er wünsche sich zum Schluss, dass der hohe Personalstand in Grafenberg auch in Zukunft erhalten werden könne. (eg)