Grafenberger Brixner-Stiftung bringt Freude in Kindergärten

GRAFENBERG. Nach dem Tod von Stiftungsgründer Jürgen Brixner am 3. April führt seine Ehefrau Brigitte sein Lebenswerk für Kinder fort und bringt mit Spielsachen und anderen gewünschten Gegenständen wie Turngeräten oder Fallschutzmatten Freude in öffentliche Einrichtungen für Kinder. Zu ihrem ersten öffentlichen Termin einer Spendenübergabe ohne ihren Ehemann kam die Witwe am Montag in den Kindergarten Brunnäcker und übergab drei Außenfahrzeuge mit einem Warenwert von fast 1.400 Euro als Spende.

»So haben die Kinder noch mehr Freude, sich draußen an der frischen Luft zu bewegen«, so die Stiftungsvorsitzende. 40 Kinder in zwei Gruppen können nun abwechselnd zu Regelöffnungszeiten draußen unterwegs sein und sich mit eigener Muskelkraft in Form von Beinarbeit fortbewegen.

Stiftung 2004 gegründet

Brigitte Brixner ist in allen Grafenberger Kinderbetreuungseinrichtungen bekannt, denn zusammen mit ihrem Mann war sie schon oft dort und hat mit den Erlösen des Stiftungskapitals Wünsche nach einem Mehr an Ausstattungen über das kommunale Budget hinaus erfüllen können.

»Schön, dass es weitergeht. Als Gemeinde sind wir froh und dankbar für die Unterstützung«, so Grafenbergs Bürgermeister Volker Brodbeck bei der Spendenübergabe. Die Kinder bedankten sich mit einem Licht über das »Licht in der Welt« und einem Gemälde, das alle mitgestaltet haben.

Die Stiftung wurde 2004 vom Namensgeber, der auch das Stiftungskapital eingebracht hat, gegründet mit dem Ziel, Bau und Betrieb von Kindertagheimen und derartigen Einrichtungen sowie von Kindergärten, Kinderbibliotheken und ähnlichen Einrichtungen zur Betreuung Minderjähriger zu unterstützen. Das geschieht durch den Ertrag aus den Anlagen des Stiftungskapitals und zusätzliche Spenden und Zustiftungen. Damals wie heute ging es um ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsbetreuung.

Erbe soll die Stiftung erhalten

»Allerdings verspricht die Politik Dinge, die sie finanziell nicht halten kann«, so damals schon die Aussage von Jürgen Brixner. »Die Gemeinden erhalten nicht die erforderlichen Zuschüsse, und die Gebühren können nicht dem Aufwand angepasst werden, da sonst eine Zweiklassengesellschaft geschaffen würde, die den Kindern von Besserverdienenden warme Zimmer und geregelte Mahlzeiten garantieren, während die anderen auf der Straße sitzen müssten.«

Weitere Motivation für die Stiftungsgründung war, dass das Ehepaar kinderlos ist. Das Erbe soll die Stiftung erhalten. Im Sinne des Stiftungsgründers ist jetzt die Witwe zusammen mit Vorstand und Beirat weiterhin ehrenamtlich tätig, damit keine Verwaltungskosten anfallen und jeder Spendeneuro für den guten Zweck verwendet wird. (GEA)