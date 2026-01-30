Grafenberg will in seine Spielplätze investieren

Der Erlös aus dem Verkauf des Spielplatzes in der Haydnstraße soll zweckgebunden für andere Spielplätze im Ort verwendet werden. FOTO: SANDER

GRAFENBERG. Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2025 in der Dezembersitzung hat das Gremium am Dienstag in der Januarsitzung über die von den Fraktionen gestellten Haushaltsanträge diskutiert und abgestimmt. Die Änderungen werden für die Sondersitzung zur Beschlussfassung des Haushalts am 10. Februar eingearbeitet. Sowohl CDU als auch SPD stellten den Antrag, den Ertrag aus dem Verkauf vom Haydn-Spielplatz zweckgebunden für die diesjährigen und zukünftigen »Spielplatzprojekte« zu verwenden. Das Gremium trug den Antrag einstimmig mit, und auch die Verwaltung »vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass der Erlös aus dem möglichen, geplanten Verkauf des Haydn-Spielplatzes wieder für (neue) Spielplatz-Investitionen verwendet werden soll«, so Kämmerer Luigi Sileo.

Verunreinigungen durch Schotter

Außerdem stellte die CDU-Fraktion den dann vom Gremium bewilligten Antrag für die »Gäste mit Rollatoren«: Für sie soll ein befestigter barrierefreier Zugang zur Kelter geschaffen, das Thema im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) vorberaten werden. Außerdem solle geprüft werden, »ob ein Treppenlift im Gebäude für den Zugang der Toiletten im Untergeschoss möglich wäre«.

Die Stellungnahme der Verwaltung berücksichtigte »zu allererst, dass bereits jetzt ein befestigter und barrierefreier Zugang über den Hintereingang möglich ist«, so Sileo. »Die Verwaltung sieht trotzdem einen Mehrwert bei der Realisierung eines befestigten Zugangs zum Haupteingang der Kelter mittels eines gepflasterten Wegs durch Bauhofmitarbeiter. Dadurch können alle Fußgänger den Haupteingang über einen ausgewiesenen Weg entlang des Vorplatzes erreichen. Ein Nebeneffekt ist, dass die Kelter deutlich weniger verunreinigt wird.« Gemeinderat Sven Bader schlug eine Verbreiterung des befestigten Weges vor. Einstimmig wurde beschlossen, 10.000 Euro in den Etat einzuplanen.

Ist an der Kelter auch ein Treppenlift möglich? Der Kämmerer wies darauf hin, dass mobilitätseingeschränkte Personen bereits jetzt »über den Hintereingang und dann hinter der Kelter den unteren Eingang zur Toilette barrierefrei erreichen können«. Bei der Installation eines Treppenlifts im Inneren zum Untergeschoss würde die Breite der Treppe zudem deutlich eingeschränkt werden und am unteren Treppenende käme es dann zu deutlichen Platzproblemen. Darüber hinaus »müsste zusätzlich das benötigte Hilfs-Fortbewegungsmittel wie Rollator oder Rollstuhl von einer weiteren Person von oben nach unten getragen werden«.

Die CDU-Fraktion beantragte auch eine Prüfung, ob der Oberflächenbelag der Buckenwiesenstraße im Zuge des Glasfaserausbaus saniert werden könne, mit Einfassung beziehungsweise Führung des Niederschlagswassers entlang des »Wiesenhüpferparkplatzes«. Damit sollen Verunreinigungen durch Schotter auf der Straße vermieden werden, die eine Unfallgefahr für Radfahrer sind.

»Die Verwaltung unterstützt den Antrag, dass der besagte Weg im Zuge des Glasfaserausbaus durch die ausführende Baufirma entsprechend saniert wird. Für diese zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen sind bereits Mittel im Ergebnishaushalt bei der Straßenunterhaltung von insgesamt 100.000 Euro eingeplant. Die Verwaltung empfiehlt, diese Mittel um 10.000 Euro zu erhöhen«, sagte Sileo.

Sanierung der Feldwege

Die SPD-Fraktion stellte außer dem Antrag zum Spielplatzverkauf ähnlich der CDU auch einen Antrag zum Thema Integriertes Mobilitätskonzept für Grafenberg, das Parkraumkonzept, Verkehrsfluss und Infrastruktur für E-Mobilität beinhaltet. Für die Konzepterstellung sollten 20.000 Euro im Haushalt eingeplant werden. Die Verwaltung schlägt vor, dieses Thema – basierend auf dem Haushaltsantrag der SPD-Gruppe – in das Studentenprojekt »Mobilitätskonzept« zu integrieren und die Umsetzung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, da die Verkehrssituation durch die Baustelle Ortsmitte eine andere ist als zukünftig. Das Gremium beauftragte die Verwaltung, mit der Studienprojektleitung Kontakt aufzunehmen, um Einzelheiten zu klären.

Die FWV-Fraktion beantragte, Geld für die Sanierung der Feldwege einzustellen. Der Kämmerer »möchte ein Fachbüro dabei haben«. Aus dem Gremium kam der Vorschlag eines Vor-Ort-Termins mit einem Experten zur Analyse, was ge-macht werden muss. Der Kämmerer sagte, es sei etwas bereits ausgebessert worden. Gemeinderat Dr. Alexander Maisch entgegnete: »Da ist gar nichts gemacht.« (mar)