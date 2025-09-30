Grafenberg im Wandel: Senioren brauchen mehr Wohnraum

Der Seniorennachmittag in der Historischen Kelter ist in Zeiten des demografischen Wandels ein begehrter Treffpunkt. Hier finden Ältere Raum zum Austausch. FOTO: GEMEINDE

GRAFENBERG. Die Auswertung der Statistik Kommunal für die Gemeinde Grafenberg hat ergeben, dass »der demografische Wandel die Gemeinde prägt«. Sie sei insgesamt gut aufgestellt, »muss aber aktiv auf demografische und weitere Herausforderungen reagieren«, so das Fazit von Praktikantin Juliana Eger, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rathaus dem Gremium ihre Auswertung zur Kenntnisnahme vorstellte.

Es bestehe ein erhöhter Bedarf an barrierefreiem Wohnraum, so eine ihrer Schlussfolgerungen aus dem Zahlenwerk. »Die Wirtschaft ist stabil, aber es gibt mehr Arbeitslose im höheren Alter«, fasste Eger die Auswertung zusammen.

Der Statistikreport des Statistischen Landesamts enthält die aktuell zur Verfügung stehenden Daten aus den Bereichen Bevölkerung und Gebiet, Bildung und Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Steuern und Finanzen sowie Umwelt.

Bevölkerungswachstum bis 2045

Die Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Daten auf kommunaler Ebene zur transparenten Darstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lage »dient als Grundlage für politische Entscheidungen und Planung«, machte die Studentin an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen bewusst, wie wichtig die Zahlen zum Beispiel für die Finanz- und Budgetplanung sind. Außerdem unterstütze die Statistik die Entwicklung von Infrastruktur, Bildung, Sozial- und Umweltprojekten und ermögliche Vergleiche, so Eger.

Sie wies darauf hin, dass es »erhebliche Abweichungen zwischen den amtlichen Zahlen und den tatsächlichen Bevölkerungszahlen« gebe. Aktuell hat Grafenberg 2.632 Einwohner bei leichten Geburtenrückgang und »Wanderungen« – also Zu- und Wegzügen. Sie haben ein Durchschnittsalter von 45,2 Jahren. Der Landesdurchschnitt liegt bei 44 Jahren. Die Prognose vom April, basierend auf dem Zensus 2022, sieht wieder ein Bevölkerungswachstum bis 2045. 37 Prozent der Bevölkerung sind zwischen 40 und 65 Jahre alt. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung liegt mit elf Prozent deutlich unter dem Landes- und Kreisdurchschnitt von 18 Prozent.

In mehr als einem Drittel aller Haushalte leben ausschließlich Seniorenhaushalte. Besonders auffällig sei, dass viele ältere Menschen allein lebten, Haushalte mit Kindern oder jungen Familien nicht dominant und Mehrgenerationenhaushalte selten seien, so Juliana Eger. Daraus resultiere ein erhöhter Bedarf an barrierefreien Wohnungen und Pflegeangeboten und -einrichtungen.

Viele produzierende Beschäftigte

Obwohl die Anzahl der Arbeitslosen zunehme, insbesondere bei Personen ab 55 Jahren, sei Grafenberg »immer noch ein guter Wirtschaftsstandort mit fast doppelt so vielen Beschäftigten im produzierenden Gewerbe wie im Kreis- und Landesdurchschnitt«. Die Steuerkraft je Einwohner sei von 1.135 Euro im Jahr 2010 auf 1.646 Euro 2023 gestiegen, der Schuldenstand von 2.221 Euro auf 1.280 Euro gesunken. Die Gewerbesteuer-Einnahmen seien gestiegen, was auf zunehmende wirtschaftliche Aktivität hinweise. Die Gemeinde weise eine hohe Pkw-Dichte im Vergleich zum Kreis- und Landesdurchschnitt auf, so Eger. »Im Schnitt hat jede Familie zwei bis drei Autos, der Kraftfahrzeugbestand nimmt zu in den letzten Jahren.« (mar)