Gibt es wieder eine Flixbus-Haltestelle im Ermstal?

METZINGEN/BAD URACH. Wer gerne vom Ermstal aus mit dem Flixbus fahren will, kann bisher immer nur von Tübingen oder Reutlingen abfahren. Dort befinden sich die nächstgelegenen Haltestellen in der Region. Weder Metzingen noch Bad Urach werden von dem Reiseunternehmen mit den grünen Bussen zurzeit angefahren. Der GEA hakte beim Unternehmen Flix nach, warum dies so ist und ob neue Verbindungen in der Region geplant sind.

Dass die Städte im Ermstal nicht angefahren werden, sei nicht immer so gewesen, teilte der Pressesprecher von Flixbus Philipp Kaltenmark dem GEA auf Nachfrage mit. Bis 2021 war Metzingen eine Haltestelle auf der Buslinie zwischen München und Freiburg. Bis zu zweimal täglich konnten Fahrgäste die Busverbindungen in Anspruch nehmen. Auch Bad Urach wurde auf der Strecke zwischen München und Freiburg bis 2019 bis zu viermal täglich bedient. Warum Haltestellen wegfallen, könne unterschiedliche Gründe haben, hieß es aus der Pressestelle weiter. Fehlende Nachfrage oder zu lange Fahrtzeiten durch lange Anfahrtswege könnten ein Auslöser dafür sein, dass Haltestellen nicht mehr angebunden werden. »Meist trifft eine Mischung verschiedener Gründe zu, so auch im Falle von Metzingen und Bad Urach«, erklärte der Pressesprecher das Abschaffen der Haltestellen im Ermstal.

Wiederanschluss möglich

»Unser Flixbus-Netz wird fortlaufend erweitert, ein Wiederanschluss der beiden Städte ist daher in Zukunft keinesfalls ausgeschlossen«, hieß es weiter im Statement. Die erwarteten Fahrgastströme, die geografische Lage und das bestehende Netzwerk seien wichtige Faktoren, die bei einem neuen Anschluss überprüft und analysiert werden müssen. Hinzu komme der Austausch mit Interessengruppen vor Ort. Konkrete Planungen für neue Anbindungen in der Ermstal-Region lägen bisher aber nicht vor. Wenn Städte Anfragen stellen, würden diese gründlich überprüft werden, teilte der Pressesprecher dem GEA mit.

Für eine Neuerung oder Wiederaufnahme der Flixbus-Haltestelle in Metzingen zeigt die Stadt Metzingen selbst Interesse. »Generell ist eine günstige Fernanbindung immer gut für Metzingen«, betonte Susanne Berger, die Pressesprecherin der Stadt Metzingen. Vor allem das Thema Nah- und Fernverkehr spiele immer wieder eine große Rolle für die Metzinger Bürger. Im Mobilitätsentwicklungskonzept, das 2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde, sollen Bürger mitbestimmen können, welche Projekte und Maßnahmen in Zukunft in der Stadt umgesetzt werden sollen. Immer wieder seien dort auch Ideen eingegangen, die sich mit neuen Bushaltestellen beschäftigen. Laut der Pressesprecherin wünschen sich Bürger eine »vielfältige Anbindung«.

Etwas in die Jahre gekommen ist das ehemalige Flixbus-Haltestellenschild in Bad Urach. 2022 stand zwar noch das Schild, seit 2019 fährt allerdings kein Flixbus mehr durch Bad Urach. Foto: Malte Klein Etwas in die Jahre gekommen ist das ehemalige Flixbus-Haltestellenschild in Bad Urach. 2022 stand zwar noch das Schild, seit 2019 fährt allerdings kein Flixbus mehr durch Bad Urach. Foto: Malte Klein

Busverbindungen aus dem Ausland

Aus Sicht der Outletcity Metzingen AG bestehe großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Flixbus, betonte Tamara Link von der Pressestelle der Outletcity Metzingen AG. »Wir waren schon seit mehreren Jahren mit Flixbus im Austausch, da kam aber bisher nichts zustande«, sagte die Unternehmenssprecherin dem GEA. Laut Tamara Link wären nicht nur Flixbusse aus Deutschland von besonderem Interesse, sondern auch Busverbindungen aus dem Ausland würde die Metzinger Outletcity AG begrüßen. »Ich denke da zum Beispiel an Paris, Mailand, Wien und Salzburg«, sagte die Unternehmenssprecherin. Die Metzinger Outletcity ziehe nämlich nicht nur deutsche Gäste an, sondern viele Gäste kommen auch aus dem Ausland. Eine Haltestelle in der Nähe der Shoppingwelt wäre dann natürlich auch von Vorteil für die Gäste aus aller Welt. (GEA)