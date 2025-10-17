Generationen nehmen Abschied vom Ferientagheim Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Abschiedsparty vom Metzinger Ferientagheim setzte manche Emotionen frei, denn immerhin haben dort Generationen von Kindern vieles erlebt und mitgestaltet. »Am Anfang stand da nur eine Blockhütte, und es gab einen Keller, aber in den durften wir als Teilnehmer nicht«, erinnern sich zum Beispiel Iris und Eva, deren Kinder gerade die Sommerfreizeit dort mitgemacht haben. Sie selbst waren sowohl als Teilnehmerinnen als auch im Betreuungsteam schon dabei und sind einerseits dem »alten« Evangelischen Ferientagheim, kurz »Efthi« genannt, sehr verbunden, freuen sich andererseits aber auch auf den ganz in der Nähe geplanten Neubau.

70.000 Euro von Unbekannt

Gislind und Helmut Fischer sind noch viel länger dabei und verabschiedeten sich mit Wehmut und guten Wünschen für den neuen Standort. "Helmut Fischer erklärte, dass die Blockhütte von damals immer noch existiert und an einem Platz bei Altenriet ihre neue Verwendung gefunden hat.

Gislind Fischer ist beispielsweise neben dem Küchendienst mehr als 1.000 Kilometer für das »Efthi« gefahren, um einzukaufen und Wichtiges zu erledigen. »1971/72 habe ich zum Beispiel jeden Morgen 40 Liter Milch geholt«, nannte sie ein Beispiel für die vielen Arbeiten der Ehrenamtlichen im Hintergrund. Sie sei »just erschrocken« als sie vom Beschluss hörte, das Ferientagheim abzureißen und an anderer Stelle neu zu bauen, im Flächentausch für das geplante Kombibad. Aber wie viele andere »Efthi«-Anhänger sieht sie positiv in die Zukunft.

Der geschäftsführende Pfarrer Albrecht Schäfer hatte zuvor die Pläne für den Neubau erklärt, die sich jeder anschauen konnte. Und er berichtete außerdem Positives zur Finanzierung, denn ein ungenannter Spender hat mit einem Betrag von 70.000 Euro eine gute Grundlage für das Spendenprojekt zur Finanzierung des Eigenanteils der Kirche gelegt.

Im nächsten Jahr finden die Sommerferienzeiten im Otto-Dipper-Stadion als Ausweichquartier statt. Ob ein Einzug 2027 in den Neubau möglich ist, werde sich in Abhängigkeit vom Baufortschritt für das Kombibad beispielsweise entscheiden, wie Schäfer informierte.

Neubau als Chance

Zuvor konnten alle Teilnehmer während des Abschiedsgottesdienstes im Freien durch ein aufgestelltes Fenster sozusagen schon mal in die Zukunft blicken, denn durch den Fensterrahmen konnte man in Richtung des geplanten Neubaus blicken.

»Wir öffnen ein Fenster hin zum Neuen«, so Pfarrer Jörg Karle, der auch erklärte, was jeder Symbolhaftes mitnehmen durfte, wie zum Beispiel »einen Kieselstein für das Schwere, eine Blüte für besondere Erdinnungen«. Die einzelnen Blüten wurden zu einem »blühenden Herz für Gemeinschaft« gesteckt. Ein Schokotaler mit Smileys je nach Stimmungslage sollte den Abschied symbolisch versüßen.

Investition in Zukunft

Der Neubau sei eine Chance für Gemeinschaft und die Stadt Metzingen, machte der Pfarrer bewusst, wie wichtig das Ferientagheim für alle sei. »Hier stehen Wege offen, Zukunft zu wagen«, so Karle im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen, die ebenfalls Ferienfreizeiten und mehr in dem Neubau erleben können. (GEA)