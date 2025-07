Gelungenes Miteinander in der Musikschule Metzingen

Emily Seitz (Klarinette), Linda Petrides (Violine) und Anita Bewer am Klavier beeindruckten mit ihrem sensiblen Spiel.

METZINGEN. Viel Beifall und Bravo-Rufe gab es beim Kammermusik-Konzert, das am Samstagnachmittag im vollbesetzen Pavillon der Musikschule stattfand. Musikerinnen und Musiker im Alter von etwa acht Jahren bis hin zu jungen Erwachsenen gestalteten unter der Leitung von Dozentin Rou-Wie Yeh ein abwechslungsreiches Programm, das zugleich den Abschluss des kammermusikalischen Kurses darstellte und die Kammermusikprüfung beinhaltete.

Als Gast konnte man nur bewundern, wie souverän die jungen Leute vor Musikschulleiter Bruno Seitz, den Lehrkräften, den Eltern und weiteren vielen Gästen sowie der Jury Gaby Richter und Jakob Janotta auftraten und ihre Stücke interpretierten. Wie Seitz in seiner Begrüßungsrede betonte, sei die Kammermusik nicht nur Teil des Unterrichts, sondern auch eine zentrale Säule musikalischer Bildung. »Es geht darum, ein echtes Miteinander zu schaffen, indem man sich gegenseitig zuhört, aufeinander eingeht und Verantwortung übernimmt.«

Überzeugendes Koordinationsvermögen

Als Überraschung zeigten die Jüngsten des Kurses »Musik zum Anfassen« unter Leitung von Irina Mracek eindrucksvolle Performances, bei denen mithilfe von Trommeln oder Bechern Rhythmusgefühl, Koordinations- und Konzentrationsvermögen demonstriert wurden.

Was es heißt, sich aufeinander einzustellen, erlebte das Publikum bei Samuel Merkel (Klavier) und Lasse Reusch (Posaune). Sie spielten harmonisch ein Stück des zeitgenössischen Komponisten Nick Loris. Vierhändig am Klavier meisterten Emilia Engelhardt und Lias Feucht schwungvoll Walzer und Polka von Berkovich. Klassisch wurde es mit Liedern von Brahms und Telemann, gefühlvoll dargeboten von Noah Dogan (Gesang) und Maxim Sirokov am Klavier, ebenfalls zwei der noch jüngeren Schüler.

Roman Dumea begeisterte in einem Trio am Saxophon. Foto: Gabriele Böhm Roman Dumea begeisterte in einem Trio am Saxophon. Foto: Gabriele Böhm

Träumerisch und temperamentvoll

Energiegeladen interpretierten Yinuo Zheng und Sven Meyer vierhändig einen Sonatina-Satz von Weber und einen flotten Samba. Mit den Filmmusiken »New York, New York« und »Over the rainbow« glänzten Tara Stübing (Klavier), Roman Dumea (Saxophon) und Anton Merten (Schlagzeug) und meisterten mühelos die Synkopen. Gleich zweimal trat Querflötistin Sophie Wu auf. Beim Spanischen Tanz wurde sie von Xiaoyu Zheng und bei der träumerischen Berceuse von Freda Basic am Klavier begleitet. Wenn man diese großartigen Leistungen hörte, fragte man sich als Gast unwillkürlich, wie wohl der weitere Erfolgsweg der jungen Musiker und Musikerinnen aussehen mag.

Das Trio Anita Bewer (Klavier), Emily Seitz (Klarinette) und Linda Petrides (Violine) bezauberte mit dem gemäßigten »Menuette« und dem schnellen »Rondeau« aus »Concertante Es-Dur« von J.B. Schenk. Ebenfalls Sätze mit konträrem Charakter von Mendelssohn-Bartholdy boten Frederik Ambacher (Klavier) sowie Viktoria Beyer und Raffael Gorke an der Klarinette. In dynamischem Zusammenklang beeindruckten die Jugendlichen mit präzisen langen schnellen Läufen.

Die Jüngsten bewiesen mit Trommeln ihr Rhythmusgefühl. Foto: Gabriele Böhm Die Jüngsten bewiesen mit Trommeln ihr Rhythmusgefühl. Foto: Gabriele Böhm

Romantisch wurde es mit der Sängerin Lilly Fassel, die, gefühlvoll begleitet von Jule Salzer am Klavier, mit schöner Stimme Lieder von Schumann und Mendelssohn-Bartholdy sang. Den fetzigen Schlusspunkt setzten Folk und Jazz mit Melissa Korneck (Klavier), Frederik Ambacher (Klavier), Maximilian Dohr (Waldhorn) und Moritz Korneck am Schlagzeug. Das Publikum bekam »Celtic Party« und »Baby Stomp« zu hören. Ein Konzert, auf das Ausführende und Lehrkräfte gleichermaßen stolz sein dürfen. (GEA)