Gefährdete Idylle: Ziegen Mack und Lisa in Kohlberg gestohlen

Eine Szene wie aus dem Bilderbuch: die Jusiziegen am Hang. Das Ziegenteam der Albvereins-Ortsgruppe Kohlberg-Kappishäusern bedauert den Verlust von zwei Tieren. FOTO: SANDER

KOHLBERG. Traurige Nachricht nicht nur für Ziegenfreunde. Zwei Jusiziegen, auch Florianziegen genannt, weil der Stall am gleichnamigen Berg steht und sie dort auch weiden, sind gestohlen worden. Die Ziegen-Mädels »Mack« und »Lisa« waren zur Zeit des Diebstahls noch auf der ersten Weidefläche der Saison 2023, der Festzaunweide am Florian, im Einsatz.

Sie können dort nicht ausgebrochen sein, weil es keine Anzeichen wie eine schadhafte Stelle im Zaun gab und ihnen als Herdentiere sonst weitere Artgenossen gefolgt wären. »Auch in Tischardt sind aus einer Herde, die uns nicht gehört, Tiere verschwunden«, nennt Arnold Luisoder vom Ziegenteam der Albvereins-Ortsgruppe Kohlberg-Kappishäusern ein weiteres Beispiel für Ziegendiebstahl in letzter Zeit. »Die Wahrscheinlichkeit ist leider groß, dass die Tiere als Sonntagsbraten enden mussten, was vermutlich keine Delikatesse war, denn unsere Tiere sind nicht für die Fleischproduktion gezüchtet.« Das Gegenteil ist der Fall: Es sind sehr robuste Tiere, die ihr Leben als vierbeinige Landschaftspfleger genießen. Sie fressen Gestrüpp ab und ernähren sich von Gras beziehungsweise Heu, erhalten kein spezielles Kraftfutter und sind weder für Milch- noch Fleischproduktion be-stimmt.

Die Albvereinsmitglieder sind zwar täglich vor Ort, aber die Tiere verteilen sich auf der Futtersuche weiträumig im jeweils eingezäunten Gebiet, kommen und gehen, wann sie wollen, sodass ein Fehlen nicht jederzeit sofort bemerkt werden kann. Für Spurensuche aus der Bevölkerung ist es wahrscheinlich zu spät, denn die Tiere werden schon seit einigen Wochen vermisst.

Aber vielleicht hat ja doch jemand irgendwo die Ohrenmarken von Mack DE-0108007-48504 und Lisa DE-0108009-49089 entdeckt oder kann andere Hinweise zum Verbleib geben. (mar)

ziegen@albverein-kohlberg-kappis.de