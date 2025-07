Geburtstagsfest mit Erinnerungen und Zauberei in Grafenberg

Mit fröhlichen Liedern und einer kleinen Tischrakete, die Sterne regnen ließ, wurde jetzt der Bau des Rienzbühlkindergartens gefeiert. Dieser ist 50 Jahre her. FOTO: SANDER

GRAFENBERG. Einprägsame Erinnerungen und positive Erwartungen an die Zukunft waren gegenwärtig beim großen Geburtstagsfest im Kindergarten Rienzbühl. Das vor 50 Jahren gebaute Gebäude hat sich äußerlich kaum verändert, ist nur »innen ganz anders«, wie sich nicht nur Jörg Sigmund an seine Zeit dort erinnert. Auch andere Festgäste kannten noch die Räumlichkeiten von früher, als es noch eine Puppenstube gab dort, wo jetzt ein Ruheraum ist, und wo jetzt der Nachwuchs sich wohlfühlt.

Rechtzeitig zum Jubiläum wurden die Sanitäranlagen erneuert und der Eingangsbereich heller gestaltet, zum Beispiel mit hellem Linoleum statt der dunklen Terracottafliesen. Außerdem gibt es einen neuen Leitspruch zum Logo: »Man ist nie zu klein, um großartig zu sein.«

Leiterin seit 31 Jahren

Jörg Sigmund beschrieb unter dem Tulpenbaum, der damals gepflanzt wurde, außerdem, wie sich das Außengelände verändert hat: »Da gab es das heutige Feuerwehrmagazin noch nicht, auf dem Dach des alten konnten wir auf den Bolzplatz blicken, es gab noch keine kleine Halle.« Die Zeit im »Kindi« Rienzbühl sei »supercool« gewesen.

Auch Anneliese Schur, Trägerin der Bürgermedaille der Gemeinde, hat sehr gute Erinnerungen an die Zeit, als sie dort Praktikantin war, unter Leitung von Ursel Gresser, die wie viele ehemalige Mitarbeiter und ihre »Rienzbühlkinder« zum Geburtstagsfest kamen. Vor dem Bau des Gebäudes hatte der Kindergarten im evangelischen Gemeindehaus seine Heimat, dann entstand zuerst der »Jörgle« und ein Jahr später der »Rienzbühl«, der nach wie vor »ein Ort sei, an dem die Kinder lachen, spielen, wachsen und entdecken«, so die Leiterin seit 31 Jahren, Silke Sarenbsky. »Ein Ort der Schätze und der Geborgenheit«, machte sie bewusst, dass im Kindergarten die erste Phase ohne Eltern beginnt und damit auch ein Abenteuer und Veränderung. »Die Kinder von heute sind die Welt von morgen.«

Der derzeit eingruppige Kindergarten Rienzbühl für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt bietet Betreuung zu Regelöffnungszeiten an. Im selben Gebäude sind die »Bergtiger« unterbracht, sodass die Kinder unter drei Jahren, die vom Tagesmütterverein betreut werden, regelrecht hineinwachsen können.

»Für Ganztagsbetreuung sind unsere Räumlichkeiten weniger geeignet«, so die Kindergartenleiterin mit Blick in die Zukunft und den gesetzlichen Anspruch. Die vier Grafenberger Kindergärten haben diesbezüglich unterschiedliche Angebote zur Auswahl.

»Die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung steigt«, so Bürgermeister Volker Brodbeck auf Nachfrage zum Thema. In Grafenberg kann derzeit jedes Kind einen Platz in einem der Kindergärten erhalten. Brodbeck lobte »das tolle Kindergartenteam« und betonte, dass Grafenberg alle vier Kindergärten brauche, um alle Ansprüche und Vorgaben zu erfüllen. Als Geburtstagsgeschenk brachten der und Hauptamtsleiter Ilja Schell, der für die Betreuungseinrichtungen zuständig ist, das gewünschte Spiel »Dragomino« mit und ließen sich anschließend auch von Magier Chris Hill »verzaubern«, der ihnen auch einen Münzen-Trick verriet. Der Krankenpflegeverein übernahm die Gage für den Zauberer und hatte auch einen informativen Stand vor Ort.

Eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten machte den Kaffeenachmittag genussvoll. Wer lieber etwas Herzhaftes bevorzugte, konnte an einem Foodtruck aus einem vielseitigen Angebot auswählen.

Mit musikalischer Begleitung

Für die Kinder war selbstverständlich die Hüpfburg ein Anziehungspunkt, an dem sie sich richtig austoben konnten.

Die Erwachsenen schauten sich gerne eine Fotoausstellung, für viele mit Wiedererkennungswert, über 50 Jahre Kindergarten Rienzbühl an und hatten dabei viel Gesprächsstoff. Rainer Mayer übernahm die musikalische Begleitung des offiziellen Programmteils mit dem Alphorn und zum Nachdenken regte ein Zitat von Astrid Lindgren an, das die Kindergartenleiterin in ihrer Begrüßung erwähnte: »Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.« (mar)