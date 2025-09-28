Frauenpower und Gemeinschaft beim Herbstmarkt in Häslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Mit dem Herbstmarkt am Samstag hat die Frauenliste Walddorfhäslach wieder einmal die Ortsmitte mit dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus in Häslach belebt. Der Herbstmarkt mit dem besonderen Flair bietet außer hervorragenden lokalen Einkaufsmöglichkeiten insbesondere die vielfach genutzte Möglichkeit, mit anderen Menschen die kleine Einkaufswelt zu entdecken.

Schnell entwickelten sich an Ständen Gespräche über gemeinsame Interessen und auch das kulinarische Angebot, das man an Bistrotischen im Stehen oder auf Bänken und in kleinen Sitzgruppen mit Tischen genießen konnte. Dezente musikalische Hintergrundmusik von Armin Bauer zur Eröffnungszeit und nachmittags Urlaubsgefühl mit Alphornklängen machten den Marktbesuch auch akustisch erlebbar. »Das ist wie ein Kurzurlaub« und »ein überschaubarer, gemütlicher Markt mit einem großen Angebot«, beschrieben manche Käufer den bunten Herbstmarkt.

Gießkeramik im Workshop gefertigt

Der war von »Frauenpower« geprägt. Ein gutes Beispiel dafür außer der Frauenliste war die »Krämerei«, ein Zusammenschluss von kreativen Frauen, die sich auf einem der vergangenen Herbstmärkte kennengelernt haben. Sie boten für kleine Gruppen Workshops an, in denen etwa Gießkeramik zu fertigen oder saisonale Dekoration zu gestalten war, die dann über den Ladentisch wanderte. Gerne gekauft wurde der »Sonnenfänger« als Schlüsselanhänger. An anderen Ständen fanden Haarsträhnen, Ledergürtel, von Hand gefertigte Messer, Holzarbeiten oder Gestricktes Abnehmer.

Manches wärmende Stirnband, Stoffmützen und Stulpen wurden gleich ausprobiert, denn aus sommerlichen waren am Samstag eher herbstliche Temperaturen geworden. Auch das Angebot an regionalen Lebensmittel war sehr groß, mit Südfrüchten, Gemüse und Oberstetter Linsen genauso wie mit Wurstwaren von Schaf und Ziege, bei der Ölmanufaktur oder mit selbstgemachten Marmeladen, Nudeln, Backhausbrot und Gebäck. Auch »flüssiges« Obst wurde gerne gekauft. Vor Ort zu genießen waren Gegrilltes und Eintopf, zudem süße und herzhafte Kuchen, alles in großer Auswahl.

Bürgermeisterin füllt Rucksack und Taschen

Bürgermeisterin Silke Höflinger hat an jedem Stand etwas gekauft, »denn überall gibt es wunderschöne Produkte«, stellte sie fest und hatte innerhalb kurzer Zeit Rucksack und Taschen gefüllt, zum Beispiel mit frischem Sauerkraut, Suppengemüse und Geschenk- und Dekorationsartikeln. »Es ist eben nicht nur ein Herbstmarkt mit Lebensmitteln, sondern eine Vielfalt an kunsthandwerklichen Arbeiten aus verschiedenen Materialien«, freute sie sich.

»Ohne ehrenamtliches Engagement wäre so etwas nicht möglich«, betonte Höflinger und wies auf die Vereine als Fundament der sehr gut funktionierende Gemeinschaft und auch auf die vielen großen und kleinen Gewerbe in Walddorfhäslach hin, die ihre Waren präsentierten. Im Vordergrund steht beim Herbstmarkt nicht der Konsumgedanke, sondern die erlebbare Gemeinschaft. »Es ist uns wichtig, durch unser Engagement einen wesentlichen Beitrag für das gute Miteinander in unserer Heimatgemeinde zu leisten«, so Gabriele Armbruster, die Vorsitzende der Frauenliste. Der Herbstmarkt gehört dazu. In zweijährigem Rhythmus richtet sie ihn aus. (GEA)