Forderung nach Radschutzstreifen für Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Am Donnerstag war die Kirchentellinsfurter Straße in Wannweil zwischen dem Kreisverkehr an der Kirche Wannweil und dem Kreisverkehr am Ortsschild in Richtung Kirchentellinsfurt zwei Stunden lang für den Autoverkehr gesperrt. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr gehörte die Straße ganz dem Radverkehr. Knapp hundert Räder dürften über die Ein-Kilometer-Strecke bewegt worden sein. Viele davon mehrfach.

Die Aktion ging auf die Wannweiler Initiative Schöner Radeln zurück. Sie fordert eine bessere Radverbindung von Kirchentellinsfurt nach Wannweil und durch den Ort hindurch in Richtung Reutlingen. Unterstützung bekamen die Wannweiler Radler durch das Reutlinger Aktionsbündnis Mobil ohne Auto, das unter anderem von den Organisationen BUND, Parents for Future, Kidical Mass, Critical Mass Tübingen, Bündnis 90/Die Grünen getragen wird.

Rad- und Fußweg zwischen Kirchentellinsfurt und Wannweil in der Kritik

Der kombinierte Rad- und Fußweg zwischen Wannweil und Kirchentellinsfurt steht seit Jahren in der Kritik. Er sei zu schmal, habe viele Gefahrenstellen und sei ein Sicherheitsrisiko für alle, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, sagt unter anderem Joachim Hespeler, der für die Grünen im Wannweiler Gemeinderat sitzt. Er fordert einen Radschutzstreifen von Kirchentellinsfurt bis nach Wannweil hinein und durch den Ort hindurch. Das mache auch den Fußverkehr sicherer.

»Wir wissen dass wir weder die Häuser weg, noch die Straße schmaler machen können«, sagte Hespeler, der zu den Initiatoren der Raddemo gehörte. Wannweil sei einer der letzten Flecken in der Umgebung, in dem kein Tempolimit herrsche, was manche Situation für Radfahrer noch heikler mache. Im Ort gilt Tempo 50, die Initiative Schöner Radeln hätte gerne flächendeckend Tempo 30.

Alternative Trasse links der Echaz

Eine alternative Trassenführung anzustreben habe sich in der Vergangenheit als schwierig erwiesen. »Lediglich links der Echaz, durch die ‚Au‘, gibt es die Möglichkeit einen bestehenden Weg auszubauen«, sagte Hespeler. Dort könne eines Tages der Radschnellweg zwischen Tübingen und Reutlingen verlaufen. Diese Trasse befinde sich allerdings seit Jahren in der Planungsphase. Bis zur Realisierung, befürchtete Hespeler, werden noch ein paar Jahre vergehen.

Unter denen, die am Vatertag auf der abgesperrten Straße radelten, befanden sich auch Thomas Poreski, Bundestagsabgeordneter der Grünen für den Landkreis Reutlingen und sein Parteifreund, der Tübinger Pfarrer Frithjof Rittberger. Wie oft sie die ein Kilometer lange Strecke bewältigten war am Ende der Veranstaltung nur ihnen selbst bekannt. Wie die anderen bekamen sie ein Kärtchen, das an beiden Enden der Strecke abgestempelt wurde. Für die meisten absolvierten Kilometer gab es Preise.

Den Fahrradverkehr in Wannweil stärken

Am Kreisverkehr an der Ortsgrenze zur Kirchentellinsfurt saß Irmela Frankovic mit dem Stempel bereit. Der Tübinger Timo Thiele hielt sein Kärtchen hin. Es war sein dritter Stempel. »Jetzt dürfen Sie sich ein Keks nehmen«, sagte Irmela Frankovic und zeigte auf die beiden mit dem Süßgebäck bedeckten Teller. Thiele griff zu. Seine Motivation fürs Dabeisein: »Ich möchte gerne den Fahrradverkehr stärken und dessen Akzeptanz erhöhen.«

Ein paar Meter weiter, direkt am Kreisverkehr, half Constanze Voss den Verkehr zu regeln: Die Abfahrt nach Wannweil war ja für Autos gesperrt. Ein paar verwirrte Fahrer benötigten eine Erklärung. Die lautete: In Richtung Reutlingen immer den Umleitungsschildern folgen. Aber auch manche der Radler kamen nicht so ganz mit. Einer jungen Familie rief Constanze Voss zu: »Ihr dürft heute auf der Straße fahren!« Eine Kinderstimme antwortete laut und deutlich: »Geil!« (GEA)

Ein Kilometer Straße zwischen Wannweil und Kirchentellinsfurt war gestern zwei Stunden für den Fahrradverkehr gesperrt. Foto: Michael Sturm Ein Kilometer Straße zwischen Wannweil und Kirchentellinsfurt war gestern zwei Stunden für den Fahrradverkehr gesperrt. Foto: Michael Sturm