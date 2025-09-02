Flüchtlingshaus in Pliezhausen soll Anfang 2026 belegt werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Unterhalb der Tübinger Straße in Pliezhausen ist schon viel vom neuen Flüchtlingshaus zu erkennen. Der Rohbau steht, Fenster sind bereits eingesetzt. Auf eine andauernde Baustelle deuten aber noch der Metallzaun und das Gerüst vor dem Gebäude hin. Zunächst drängte die Zeit bei diesem Bauvorhaben, denn die Gemeinde hätte es eigentlich bis Ende September dieses Jahres fertigstellen müssen, um die 500.000 Euro Förderung zu bekommen.

Nun teilt Frederik Raach, der stellvertretende Leiter des Ortsbauamts in Pliezhausen, auf GEA-Anfrage mit, dass die Gemeinde nun mehr Zeit habe, den Bau fertigzustellen. Der Grund ist eine Fristverlängerung bis Ende Januar 2026. Die hatte Pliezhausen bei der L-Bank beantragt, und diese wurde genehmigt. Der Neubau des Flüchtlingshauses gehe nun planmäßig voran und sei im Kostenrahmen, teilt Raach mit.

Pliezhausen muss Flüchtlinge unterbringen

Das Haus an der Tübinger Straße soll zunächst der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen dienen. Damit sind diejenigen gemeint, deren Asylverfahren abgeschlossen ist oder die nach spätestens zwei Jahren dauerhaft in einer Gemeinde untergebracht werden. Finden diese Menschen auf dem freien Wohnungsmarkt keine Unterkünfte, werden sie Gemeinden zugeteilt, die sie unterbringen müssen. Das erfolgt in angemieteten Häusern oder, wie jetzt an der Tübinger Straße in Pliezhausen, in einem Neubau.

Zuvor stand an der Stelle eine Gärtnerei. Nach deren Aus haben die Bauarbeiten für das vierstöckige Flüchtlingshaus Ende September 2024 begonnen. Frederik Raach nennt den Stand der Bauarbeiten: »Derzeit laufen die Arbeiten der Installationsgewerke. Parallel werden die Gebäudedämmung aufgebracht und die PV-Anlage installiert.« Damit ist eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung gemeint. Raach kündigt die nächsten Schritte an: »Anschließend soll der Innenausbau bis Ende Dezember fertiggestellt werden.« Mit den Außenanlagen des Flüchtlingshauses soll im Dezember begonnen werden. Diese Arbeiten seien allerdings witterungsabhängig und sollten Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Nur noch 30 Bewohner geplant

Zunächst war immer die Rede davon, dass das Gebäude Platz für 52 Flüchtlinge bieten soll, die am Ortsrand jeweils zu sechst in Drei-Zimmer-Wohnungen untergebracht werden. Nun teilt Frederik Raach mit, dass der jetzige Stand eine deutlich geringere Belegung vorsieht - von nur etwa 30 Personen in den acht Wohnungen. Damit sollen nur etwa vier bis fünf Personen in einer Wohnung leben. Für die ersten zehn Jahre sind die Wohnungen für Flüchtlinge zunächst zweckgebunden. Danach sei es möglich, dass sie anders genutzt würden. So könnten dann etwa Studenten oder aber Mitarbeiter von Firmen dort einziehen (GEA).