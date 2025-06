Firmenchef betrog von Metzingen aus mit Oldtimern

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/REUTLINGEN. »Es war ein Traum«, sagt der 67-Jährige, »nur ein einziger Amerikaner und man hat ausgesorgt«, hatte ihm ein Freund ins Ohr geflüstert. Doch der teure Luxusschlitten von einst aus Übersee kam zehn Jahre lang nicht. Dafür kamen immer mehr Schulden. Dem Oldtimer-Handel hatte sich der gepflegt wirkende 67-jährige Angeklagte verschrieben, der erst Erzieher, dann Kfz-Mechaniker und schließlich Lehrer gelernt hatte. Eine Halle in der aufstrebenden Motorworld Metzingen hatte er gemietet, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen.

Doch Kaufmann hatte er nie gelernt und verhielt sich finanziell eher wie ein Träumer. Er musste nicht nur die Miete für die Halle stemmen, sondern ließ auch Fundamente für eine Hebebühne legen. »Ich war finanziell und von der persönlichen Kompetenz her total überfordert, konnte meine Verbindlichkeiten nicht mehr tilgen«, blickt er am Montag vor dem Schöffengericht Reutlingen zurück und gesteht alle ihm vorgeworfenen Taten. »Mir hat der Realitätssinn gefehlt.« Dann kam auch noch Corona dazu, als die Lockdowns die gesamte Wirtschaft einbrechen ließen.

»Ich war finanziell und von den Kompetenzen her total überfordert. Mir hat der Realitätssinn gefehlt«

Um die Schuldenlöcher zu stopfen, riss der Mann neue auf: bei seinen Kunden. Die wollten Oldtimer verkaufen, der selbsternannte Geschäftsmann sollte für sie Käufer suchen. Oder aber sie wollten ihre alten Fahrzeuge von ihm restaurieren lassen. In über 300 Fällen ging das alles gut. In zwölf nicht: Der Händler nahm die Oldtimer zwar an und verkaufte sie weiter, ließ den größten Teil der Kaufpreise aber in die eigene Tasche wandern: mal einen Jaguar E-Type für 47.000 Euro, mal einen Mercedes 280 SI für 170. 000 Euro, einen VW Bulli Samba für 75.000 Euro, einen Porsche 356 für 100.000 Euro.

Verkauf ohne Papiere

Er veräußerte auch zur Restaurierung vorgesehene Fahrzeuge, etwa einen Heckflossen-Mercedes für 27.000 Euro. Die Käufer zahlten gutgläubig fünfstellige Euro-Beträge an den Händler, bekamen aber die Kfz-Papiere nicht. Die lagen bei den Eigentümern der Autos, die diese ja gar nicht verkaufen wollten. Nach getanem Unrecht ließ der Mann in Geldnot den Kontakt zu Kunden wiederholt abbrechen.

Das Amtsgericht Reutlingen hat gleich zwei mehrjährige Haftstrafen gegen den 67-Jährigen verhängt. Foto: Stephan Zenke Das Amtsgericht Reutlingen hat gleich zwei mehrjährige Haftstrafen gegen den 67-Jährigen verhängt. Foto: Stephan Zenke

Jetzt ist seine Geldnot noch gewaltiger geworden. Sie entspricht dem Schaden der betrogenen Kunden: über eine halbe Million Euro. Die Sache flog auf, nachdem eine knappe Handvoll Kunden bei der Polizei Anzeige erstattet hat. Die Kripo Esslingen durchsuchte die von dem Händler gemietete Halle in der Alten Schmiede und kam den Geschädigten und auch den gut 300 anderen, ungeschädigten Kunden, auf die Spur. »Fünf Leute haben wochen- und monatelang gebraucht«, sagt ein 62-jähriger Kriminalhauptkommissar als Zeuge vor Gericht.

Nicht nur wegen der Schadenhöhe hat das Reutlinger Schöffengericht unter Vorsitz von Eberhard Hausch hart durchgegriffen und damit der Forderung von Oberstaatsanwältin Nicole Luther entsprochen. Es hat am Montag gleich zwei Haftstrafen ohne Bewährung verhängt: die eine für drei Jahre und sechs Monate, die andere für zwei Jahre und zehn Monate. Das Strafdoppel war aus juristischen Gründen nötig, musste doch bei der längeren der beiden eine sogenannte nachträgliche Gesamtstrafe mit einem Urteil des Amtsgerichts Böblingen gebildet werden.

»Man hat aus den Sanktionen der Justiz nichts gelernt und einfach so weiter gemacht«

»Man hat nichts gelernt«, blickte Hausch in seiner straff gehaltenen Urteilsbegründung auf die strafrechtliche Vergangenheit des Oldtimerfans zurück, »und trotz Sanktionen der Justiz einfach so weitergemacht.« Ohne eine Psychotherapie zu suchen, die den Mann auf ein stabileres Gleis hätte bringen können. Schon das Amtsgericht Böblingen hatte den Oldtimerfreak 2019 zu zwei Jahren auf Bewährung, 2022 zu zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Verteidiger Dirk Häuser plädiert vor dem Reutlinger Schöffengericht besonnen lavierend auf eine nachträgliche Gesamtstrafe von nicht mehr als drei Jahren und eine zweite, bewährungsfähige Strafe, die also bei nicht mehr als zwei Jahren hätte liegen dürfen. »Die Haft hat bereits auf ihn eingewirkt. Jetzt geht es darum, dass er freikommt, wieder arbeitet und zur Schaden-Wiedergutmachung beiträgt.«

Nichts, was er zurückzahlen kann

Nach dem Reutlinger Richterspruch wird sie noch jahrelang weiter auf ihn einwirken, ehe er auf Bewährung raus darf. Den Opfern des Nichtkaufmanns wird die Verurteilung nicht viel weiter helfen, und auch die zivilgerichtlich ergangenen Urteile werden es nicht: Die Ex-Oldtimer-Besitzer werden auf ihrem Schaden größtenteils sitzen bleiben. Denn der 67-Jährige hat nichts, was er zurückzahlen könnte. »Ich möchte so schnell wie möglich wieder in Freiheit arbeiten und den Schaden wiedergutmachen«, bekennt er, der an den Händen gefesselt in den Gerichtssaal und aus ihm heraus geführt wird. Als er sein letztes Wort vor dem Urteil spricht, steigen ihm die Tränen auf. »Es tut mir so leid, dass ich mich so wenig im Griff hatte.« Die Stimme versagt ihm.

»Die Haft hat bereits auf ihn eingewirkt. Jetzt geht es darum, dass er freikommt, wieder arbeitet und zur Schaden-Wiedergutmachung beiträgt «

Seit Anfang 2023 sitzt er im Gefängnis in Singen. Ohne Haftlockerungen. Seine Familie, die nach eigenen Worten zu ihm hält, aber nicht im Gerichtssaal ist, kann er nur über Skype sehen. In der Knastküche arbeitet er für 1,50 Euro die Stunde. Wenn er wieder in Freiheit ist, könnte er sich »eine Tätigkeit im Erziehungs- und Tagesstättenbereich« vorstellen. Keine mehr mit Autos.

Der große Traum vom Amischlitten in der Motorworld Metzingen ist geplatzt. Dort äugt noch ein alter britischer Wolseley aus einem Hallenfenster. In einem überdimensionalen Schaukasten an der B 313 zieht eine orange-beigefarbene BMW Isetta die Blicke auf sich. Sie haben mit den Betrügereien nichts zu tun. »Wir sind eine reine Eventlocation«, sagt ein Mitarbeiter über die ehemalige Gesenkschmiede Henning, das heutige Motorworld Village. Das stimmt nicht ganz. Oldtimer im großen Stil sind hier aber schon seit Jahren nicht mehr zu haben. (GEA)