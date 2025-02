Dietmar Scholz (orangefarbene Jacke) vom Fahrdienst »Metzingen chauffiert« holt die Rolllatortänzerinnen Irmgard Henzler (links von ihm), Doris Romberg und Marianne Ruff (im Auto) von der VHS Metzingen ab. Links Johannes Kiuntke, Ulrich Sensbach und Birgit Mezger, die ebenfalls bei dem fast komplett ehrenamtlich wirkenden Fahrdienst aktiv sind. Foto: Markus Pfisterer Dietmar Scholz (orangefarbene Jacke) vom Fahrdienst »Metzingen chauffiert« holt die Rolllatortänzerinnen Irmgard Henzler (links von ihm), Doris Romberg und Marianne Ruff (im Auto) von der VHS Metzingen ab. Links Johannes Kiuntke, Ulrich Sensbach und Birgit Mezger, die ebenfalls bei dem fast komplett ehrenamtlich wirkenden Fahrdienst aktiv sind. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.