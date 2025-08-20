Für Nina (13) aus Dettingen bringt ein neues Auto ein Plus an Lebensqualität

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Endlich – das ist derzeit das Wort, das Nina Kovjenic am meisten und mit großer Freude benutzt. Endlich wieder mobil sein, wann und wie oft sie möchte. Und endlich wieder mehr als die allernötigsten Fahrten zu Ärzten oder Physiotherapeuten erledigen. Vor allem aber auch: Endlich schmerzfrei ins Auto rein und auch wieder rauskommen. Das kann die 13-Jährige nicht alleine, die junge Dettingerin ist auf den Rollstuhl angewiesen. Seit etwas mehr als einem Monat besitzt Nina einen elektrischen Rollstuhl und der sollte ihr eigentlich mehr Selbstständigkeit bringen.

Stattdessen schränkte der 180 Kilo schwere Rollstuhl ihre Bewegungsmöglichkeiten ein: Der Kangoo von Mama Branka Lukic ließ sich nicht entsprechend umbauen und die Alleinerziehende musste ihre Tochter bei jeder Fahrt ins Auto umsetzen – dabei kam Branka Lukic körperlich an ihre Grenzen. Das ist vergessen und vorbei: Ein VW Caddy Maxi wurde nach den Bedürfnissen von Nina umgebaut, sie spricht freudestrahlend von einem ganz neuen Lebensgefühl.

Der Weg dahin war nicht leicht, lange sah es nicht nach einem Happy End aus. Durch eine Spendenaktion, Stiftungsgelder und Eigenmittel konnte zwar ein umbaufähiges Auto gekauft werden. Doch dann fehlte Geld für den 28.000 Euro teuren Umbau bei Paravan in Pfronstetten. Im Dezember letzten Jahres hatte Branka Lukic 11.000 Euro zusammengebracht.

Das Mutter-Tochter-Duo war verzweifelt und ging deshalb in die Öffentlichkeit. Sie habe sich nicht anders zu helfen gewusst, erinnert sich Branka Lukic an die hoffnungslose Situation und kann es nicht fassen, welche Lawine mit dem GEA-Artikel losgetreten wurde: Der Trochtelfinger Unternehmer Thomas Vöhringer half schnell und unbürokratisch, legte damit den Grundstein für einen zügigen Umbau. Ein Traum sei zu einem Zeitpunkt in Erfüllung gegangen, als sie schon gar nicht mehr damit gerechnet hätten, erzählen Mutter und Tochter.

Was sie besonders rührt, so Branka Lukic, seien die vielen Spenden von unbekannten Menschen weit über Dettingen hinaus gewesen – ein älterer Herr habe seinen Geldbetrag sogar persönlich vorbeigebracht. Und völlig überrascht habe sie die großzügige Spende ihrer ehemaligen Mitschüler der Klasse 10b der Geschwister-Scholl Realschule in Bad Urach: »Die haben mich aus dem Verteiler genommen und die Aktion gestartet«, erzählt Branka Lukic. »Das war so schön und berührend.«

Keine Quälerei mehr

Jede einzelne Spende habe dazu beigetragen, dass Nina trotz ihrer körperlichen Einschränkung wieder ein normales Leben führen könne. Ihre Tochter war neun Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Durch Sauerstoffmangel in den Tagen nach der Geburt leidet sie in an einer Zerebralparese. Nina hat starke Spastiken den Armen, Laufen lernen konnte sie nicht und der Rumpf ist instabil. Doch Nina liebt das Leben, ist aufgeweckt, wissbegierig und wollte eigentlich immer nur eines: Eine ganz normale Teenagerin sein, die sich mit anderen Mädels trifft, mal ein Eis essen geht oder sogar ein Konzert besucht. Kein Wunder, dass die allererste Fahrt direkt zu einer Freundin ins Neugreuth führte, kurze Zeit danach ging’s zur Verwandtschaft in die Schweiz.

Für sie seien die ersten Fahrten jedoch eine Katastrophe gewesen, meint Mama Branka lachend – zu ungewohnt das größere Auto, überall habe es geblinkt. Und, das muss sie auch zugeben: »Das Einparken muss ich noch üben, das bekomme ich aber hin.« Während die Mama sich noch einfinden muss, genießt Nina die neue Freiheit aus vollen Zügen: »Wenn ich im Auto hinten drinsitze, genieße ich das Panorama und habe direkt die Lautsprecher neben mir.«

Tina Turner mag sie, aber auch Britney Spears und die Back Street Boys hört Nina gerne. Für kürzere Strecken fährt sie im Rollstuhl sitzend bequem über eine Rampe im hinteren Teil des Fahrzeugs. Geht’s auf größere Touren nimmt sie mithilfe eines Dreh-Schwenksitzes auf dem Beifahrersitz Platz. »Keiner quält sich mehr«, bringt es die 13-Jährige auf den Punkt, weder sie noch die Mama.

Mit der Oma zum Hohenzollern

Vermeintlich Alltägliches wie ihre Mutter beim Einkaufen zu begleiten, ist wieder möglich: »Das ist eine ganz neue Qualität des Zusammenlebens in der Familie«, erklärt Nina. So soll’s mit der Oma in den Sommerferien auf die Burg Hohenzollern oder auch an den Bodensee und ins Allgäu gehen. Und Nina, die ein großes Interesse an Geschichte hat, möchte sich den ein oder anderen Traum erfüllen: Das Hinterhaus in dem Anne Frank in Amsterdam gelebt hat, würde sich gerne anschauen und sie möchte sich auf Sisi Spuren begeben. Nicht zuletzt hat Nina durch ihre Cousine eine große Liebe zum VfB Stuttgart entwickelt – so oft wie möglich soll’s ins Stadion gehen. Die Zeiten, in denen die Teenagerin nur die allernötigsten Fahrten machen konnte, sind vorbei: »Ich steige mit Freude ins Auto ein, weil ich keinen Stress mehr habe mit dem Rein- und Rauskommen.« (GEA)