Fünf Euro statt gratis: Neuer Automat am Wander-Parkplatz Hochholz in Hülben

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Gratis war einmal: Jetzt zahlt jeder, der sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Hochholz zwischen Hülben und Erkenbrechtsweiler abstellt, fünf Euro. Zahlbar an einem neuen Parkscheinautomaten. Die Gebühr fällt täglich von 9 bis 16 Uhr an, und zwar pauschal, also unabhängig vom Zeitraum, in dem geparkt wird. Die Parktickets können mit Karte oder per Münzgeld gelöst werden.

Für ortsansässige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Grabenstetten, Hülben und Erkenbrechtsweiler wird ein Jahresparkticket angeboten. Es kostet 20 Euro und ist in den jeweiligen Gemeindeverwaltungen erhältlich. Diese bitten Verkehrsteilnehmer darum, nicht auf Feld- und Waldwege auszuweichen, da dies zu höheren Kosten führen kann: Das Parken ist dort eine Ordnungswidrigkeit »Entsprechende Maßnahmen zur Parkraumüberwachung wurden bereits eingeleitet«, heißt es in einer amtlichen Mitteilung.

Vom Parkplatz Hochholz sind einige beliebte Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Zum Beispiel der Aussichtspunkt »Die Brille«, der Vulkanaufschluss, die Ausgrabungsstätte Heidengraben oder auch Spazier- und Wanderwege wie der Kelten-Erlebnispfad oder der Astroweg. Direkt am Parkplatz befindet sich außerdem eine Grillstelle. (pm/GEA)