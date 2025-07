Erwachsene lernen in Pliezhausen Neues kennen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Neue Einblicke und Impulse bietet das Sommerferienprogramm für Erwachsene in Pliezhausen. Zwar dauert es noch bis zum Ende des Monats, bis für Schüler die Ferien beginnen. Die Aktivitäten speziell für die Erwachsenen sind aber bereits buchbar. Für manche Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl nämlich begrenzt und eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Für andere ist das nicht nötig. Das Programm mit 15 Aktivitäten haben die Ehrenamtlichen Monika Brenner, Brunhilde und Thomas Leyener, Alexandra Meyer, Hilde Schwaiger und Dorothea Steiner zusammengestellt.

Am Anfang stand die Idee, Erwachsenen in Pliezhausen während der Ferienzeit etwas Besonderes zu bieten. Hilde Schwaiger und Ursula Marschke kamen darauf, als sie vor 15 Jahren gemeinsam den Flohmarkt des Kinderferienprogramms in Pliezhausen besuchten. »Wir haben uns gesagt, dass solch ein Programm auch etwas für Erwachsene wäre, die keine Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren«, hatte Hilde Schwaiger es vor ein paar Jahren mal erklärt. Marschke ist nicht mehr im Organisationsteam dabei, bietet aber eine Veranstaltung an. Andere Ehrenamtliche kamen später zum Team dazu.

Lesung im Fahrradmuseum

Den Anfang der 15 Veranstaltungen macht Katharina Klein vom Team der Mediothek Pliezhausen am Donnerstag, 31. Juli von 17 bis 20 Uhr. Sie zeigt in einem Kreativworkshop maximal zehn Teilnehmern, wie sie Polymer Clays Ohrringe formen, aushärten und montieren können. Eine Anmeldung ist nötig. Der Autor Joachim Zelter liest im passenden Ambiente des Fahrradmuseums Gniebel am Sonntag, 3. August, ab 17.30 Uhr aus seinem Radrennroman »Im Feld«. Zum einen geht es ums obsessive Radfahren, aber auch um eine Radtour, aus der ein Höllenritt wird. Der frühere Dozent für englische und deutsche Literatur macht aus der Geschichte eine Parabel, also eine lehrhafte Erzählung, die zum Beispiel einen moralischen Grundsatz aufzeigt. Auch dafür ist eine Anmeldung nötig.

Geistige Impulse gibt es auch bei der Wanderung ins Blaue am Donnerstag, 7. August, ab 14 Uhr mit dem Pfarrer Thomas de Jong der Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Pliezhausen. Wohin die acht Kilometer lange Tour führt, ist eine Überraschung. Eine Anmeldung ist erforderlich. Um eine Wanderung der besonderen Art geht es am Dienstag, 12. August, ab 19 Uhr. Dann hält nämlich Beatrix Schubert einen Vortrag über Wanderungen in Wüsten. Die seien nämlich nicht menschenleer, sondern würden von Handelsstraßen durchquert und dienten als Ort der spirituellen Erkenntnis. Schubert spricht im Katholischen Gemeindehaus St. Franziskus, Schulgasse 12.

In der Gruppe wird es lustig

Zweimal, nämlich am Donnerstag, 14. August, und am Donnerstag, 4. September, bietet Silvia Wezel für die Arbeitsgemeinschaft Sport in Pliezhausen e.V. (ASG) Lachyoga in der Gruppe jeweils ab 18.30 Uhr an. Das Lachen helfe, die Stimmung zu heben, die Atmung zu vertiefen und das Immunsystem zu stärken. Die Teilnehmer treffen sich am Forum4P. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Digitale Medien aller Art stellt Alexandra Meyer von der Mediothek Pliezhausen vor. Sie zeigt nämlich, was die Onleihe bietet. Mit dem Tablet, dem Smartphone oder eBook-Reader können zehn Teilnehmer lernen, wie sie online auf Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Tageszeitungen zugreifen können. Eine Anmeldung und die Information, ob ein Gerät mitgebracht wird, sind nötig.

Ursula Marschke, die das Sommerferienprogramm damals mit Hilde Schwaiger initiiert hat, bietet am Donnerstag, 21. August, ab 16 Uhr eine Bastelaktion in der Evangelisch-methodistischen Kirche an. Aus Kalenderblättern basteln die Teilnehmer Karten, Briefumschläge und Schachteln. Mit Anmeldung.

Keine Bestätigungen

Hilde Schwaiger weist darauf hin, dass nach Anmeldungen keine Bestätigungen verschickt werden. Nur wenn die Teilnahme nicht möglich sein sollte, meldet sich jemand vom Team des Sommerferienprogramms. (GEA)

sommerferienprogramm-pliezhausen@web.de