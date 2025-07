Erneut Streit um das Ganzjahresbad in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Es war ein eigentlich ein formaler Akt am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Metzingen, Grafenberg und Riederich. Um den Bau des Ganzjahresbades auf dem Metzinger Bongertwasen zu ermöglichen, galt es den Flächennutzungsplan zu ändern, da an dieser Stelle bisher noch Grünfläche ausgewiesen ist. Die Brisanz entstand, als in der jüngsten Sitzung des Metzinger Gemeinderats vor einer Woche die Grünen-Fraktion komplett ihre Zustimmung verweigerte. Grund für die Meinungsänderung ist nach Worten von Sprecher Georg Bräuchle, dass das Bad zu groß und zu teuer sei für eine Stadt mit 23.000 Einwohnern.

Oberbürgermeisterin Carmen Haber-stroh sah sich angesichts der Sachlage veranlasst, noch einmal den Prozess von der Ausgangslage bis zur Diskussion vorige Woche aufzudröseln. »Wir haben zwei Bäder, die nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen mit dem Risiko des Totalausfalls des 1974 gebauten Hallenbads. Pforzheim hatte genau diesen Fall und musste sein Bad schließen mit all den Folgen für den schulischen Schwimmunterricht oder die negativen Auswirkungen für die Vereine.«

Schnittmenge der Interessen

Haberstroh erinnerte an den 2017 eingeleiteten, mehrstufigen Entscheidungsprozess mit großer Bürgerbeteiligung. »Dieser wurde von Mitgliedern der Landesregierung als beispielhaft für das ganze Land bezeichnet«. Als erstes stand die Standortfrage an: Beide Bäder bleiben da, wo sie sind war Variante eins, Variante zwei vereint beide Bäder auf dem Bongertwasen zum Kombibad und Variante drei war das Hallenbad am Konrad-Adenauer-Platz zu belassen und das Freibad zieht auf den Bongertwasen. Die Ziele waren laut Haberstroh klar: »Mit unserer Entscheidung über die Zukunft der beiden Bäder wollen wir eine möglichst große Schnittmenge aller Interessen erzielen. Wir wollen einen Zugewinn an Qualität des Sport- und Freizeitangebotes erreichen und wir wollen Metzingens Bäder fit für die Zukunft machen.«

Von Anfang an, so Haberstroh, seien die Bürger eingebunden gewesen. In einer Bürgerempfehlung sprachen sie sich klar für ein Kombibad im Bongertwasen aus. Gegen den daraus erfolgten Beschluss des Gemeinderats habe es dann ein Bürgerbegehren gegeben, die Bürger mussten entscheiden und taten es im November 2018 eindeutig. Sie votierten mit 71 Prozent Mehrheit für das Kombibad.

Es folgten ihrer Aussage zufolge zwei Planungswerkstätten zur Ausstattung des Bades in die neben Bürgern, Interessensgruppen wie Schwimmsportvereine und Schulen auch Fachexperten eingebunden waren. Im Mai 2019 wurde die Vergabe von Planung und Bau an ein Totalunternehmen vom Gemeinderat vorbereitet. "Schon damals lagen Vorbewertungen für die später notwendige Anpassung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplanes vor", betonte die OB. Dies sei auch aus den Gemeinderatsunterlagen ersichtlich, die den Räten vorlagen, "und die in der Sitzung der vergangenen Woche moniert haben, man hätte quasi "durch die Hintertür" vollendete Tatsachen mit einer veränderten Reihenfolge schaffen wollen. "Haben wir nicht", sagte Haberstroh.

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg hätten aber zu einer zeitlichen Verzögerung geführt. »Und sie führten zu exorbitanten Kostensteigerungen bei Baupreisen und Kreditzinsen.« Die ursprüngliche Kalkulation wurde auf den Kopf gestellt, aber abwarten kam nicht infrage und so ging es 2022 weiter. Angebote wurden eingeholt, parallel dazu sei das Bauleitplanverfahren gestartet und im Oktober 2023 der Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan gefasst worden.

Bräuchle fühlt sich angegriffen

Im Mai 2024 vergab der Gemeinderat die Arbeiten am neuen Ganzjahresbad zu einem Festpreis von 61,2 Millionen Euro an die Firma Brodbeck. Sie erläutere das alles so ausführlich, betonte Haberstroh, weil in der vergangenen Gemeinderatssitzung ein Weisungsbeschluss für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft notwendig war, da dort nur einheitlich abgestimmt werden darf. Es sei das erste Mal in der Geschichte der Verwaltungsgemeinschaft, dass solch ein Beschluss überhaupt nötig gewesen sei.

Am Ende ging sie auf die möglichen Konsequenzen ein. Das Nein zur Änderung des Flächennutzungsplans würde eine Rückabwicklung des Auftrags für das Bad bedeuten und all die Investitionen für Planungsleistungen und Voruntersuchungen wären umsonst gewesen.

Was ihrer Meinung nach noch schwerer wiegt, wäre jedoch der Vertrauensverlust in demokratische Prozesse: "Ein solcher Schritt würde die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit von Bürgerbeteiligung infrage stellen. Zudem diskreditiere es das absolut offene und transparent geführte Verfahren. Und es stärke insgesamt populistische Tendenzen in der Gesellschaft, wenn Wählerinnen und Wähler das Gefühl hätten, dass der Staat nicht funktionier, es den Anschein von "Deals" oder "Hinterzimmerabsprachen" gebe.

Grünen Fraktionschef Georg Bräuchle, der sich persönlich angegriffen fühlte, sprach von einer »steilen These« der Oberbürgermeisterin, dass die Kosten bei einer Rückabwicklung zu hundert Prozent anfallen und dass der Kollaps des Hallenbades drohe. Und er verwies darauf, dass seit 2017 acht Jahre vergangen seien und sich vieles verändert habe. »Dies wäre den Bürgern durchaus zu vermitteln.«

Haberstroh verwies nochmals auf darauf, dass Hallenbäder eine technische Lebensdauer von 40 bis 50 Jahren hätten. »Unseres ist bereits im 51. Jahr.«

Dann folgte die unspektakuläre Abstimmung der Verwaltungsgemeinschaft: Während die Riedericher gar nicht zur Sitzung erschienen waren, machte Grafenbergs Bürgermeister Volker Brodbeck klar, dass er nicht den »Partycrasher« spielen werde, also nicht gegen die Änderung stimmen werde. So folgte das einstimmige Votum: Der Flächennutzungsplan wurde geändert, das Ganzjahresbad ist nicht gestoppt worden, genausowenig wie die Diskussionen darüber. (GEA)