Ermstäler Literatur- und Kulturtage: Wenn Tri Top auf Hippies trifft

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Prosecco, Pop und Poesie« heißt das Motto der 25. Ermstäler Literatur- und Kulturtage, die Besucher erwartet ein kunterbunter Mix. Denn die Veranstalter, die Büchereien und Buchläden sowie Volkshochschulen aus Metzingen, Dettingen und Bad Urach interpretieren das Thema jeweils anders, eines haben die Angebote jedoch gemeinsam: Sie stehen für beste Unterhaltung. Auch die Locations sind besonders, das gehöre zum Konzept, wie Metzingens Büchereileiter Ulrich Koch erklärt: »Wir wollen raus aus den klassischen Räumen.« Die Veranstaltungsorte bezeichnet er als toll bis wahnsinnig, in jedem Fall aber besonders.

1989 fanden die Ermstäler Literatur- und Kulturtage erstmals statt, zunächst jedes Jahr und später alle zwei Jahre. Nach der coronabedingten Zwangspause ging’s 2023 wieder mit der Veranstaltungsreihe weiter. Einig sei man sich laut Koch gewesen, irgendetwas mit Musik zu machen und so sei ein Programm entstanden, das für jeden Geschmack etwas biete. Die Verantwortung für die Gesamtorganisation geht reihum, dieses Jahr ist Metzingen dran und so findet die Auftaktveranstaltung auch dort statt. Beziehungsweise, wie Koch bei der Programmvorstellung meinte: Die Ermstäler Literatur- und Kulturtage sind am Donnerstag, 8. Mai, zum ersten Mal im Stadtteil Glems zu Gast. Im Obstbaumuseum erwartet die Besucher ein popliterarischer Retro-Lesetrip von und mit Ulli Engelbrecht. Der Bochumer Autor und bekennende Tri-Top-Trinker lädt ein zu einer Reise in die 70er- und 80er-Jahre, klar darf da auch ein Kassettenrekorder nicht fehlen. »Es werden einige Besucher ein Déja vu haben«, mutmaßt Ulrich Koch. In jedem Fall dürfen sich die Besucher auf total amüsanten, witzig-Schnoddrigen und in Teilen skurrilen Abend freuen. Für die Kulinarik sorgt Brody‘s Pizza.

»Unsere Idee war, ein Rooftop-Konzert zu veranstalten«, erklärt Bad Urach Büchereileiterin Silke Schönherr. Und die Organisatoren vor Ort sind mit dem Parkdeck des Parkhauses Innenstadt auch fündig geworden. Dort gastiert am Freitag, 16. Mai, Hanna Herrlich&Band. Die vier Musiker stehen für Liedermacher-PopRock, seit 2014 bespielen sie die Bühnen in Baden-Württemberg und haben inzwischen drei Alben veröffentlicht. »Wir hoffen, dass das Wetter hält«, meint Schönherr zur einzigen unberechenbaren Größe. Sei das nicht der Fall, werde das Konzert im Dettinger-Saal in der Schloßmühle stattfinden. So oder so liegt die Bewirtung beim Bischoffs-Team.

In Dettingens guter Stube, dem Zillenhart-Saal, wird der international bekannte Bestsellerautor Daniel Speck seine musikalische Lesung halten: »Wir bekommen die Veranstaltung outdoor mit der Technik nicht hin«, erklärt Büchereileiterin Sabine Makram, wieso man auf den bewährten Veranstaltungsort zurückgreift. Daniel Speck, bekannt durch seine Bücher »Bella Germania« und »Jaffa Road«, bringt für die Lesung seines Werks »Yoga Town« Musik und Bilder mit. Und die passen, so Simone Alex-Ruf von der Buchhandlung Litera zur spannenden Reise durch die Welt der Hippies und Indien. Der Autor hat einen Generationenroman geschrieben über Musik, große Träume und die Suche nach dem verlorenen Zauber. Eines kann Simone Alex-Ruf jetzt schon versprechen: »Beatles-Fans werden auf ihre Kosten kommen.« Auch in Dettingen wird Kultur mit Kulinarik ergänzt, für die Bewirtung ist die Alte Schule verantwortlich.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es bei der Stadtbücherei Metzingen, Telefon 07123/ 395 2340, der Stadtbücherei Bad Urach (07125/ 156 580) und der Buchhandlung am Markt (07125/ 14016) sowie in Dettingen bei der Buchhandlung Litera (07123/ 87522) und in der Gemeindebücherei (07123/ 7207410).