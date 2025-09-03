Endlich geht's voran mit dem Ausbau des Metzinger Bahnhofs

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Jetzt sind die Spezialfahrzeuge schwer aktiv. Seit Wochen bewegen sich im Bahnhof Metzingen Zweiwegebagger - solche, die auf Schienen und Straßen fahren können - , Radlader und Fahrzeuge mit Hubarbeitsbühne durchs Gleisfeld, auf dem Parkplatz daneben an der Noyon-Allee LKW. Sie machen die stark befahrene Zugstation fit für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

Die soll auf der Ermstalbahn im Halbstundentakt fahren, frühestens ab Ende 2027, die auch auf Straßenbahnschienen eingesetzt werden können. Schon seit Ende 2022 sind ihre Vorläufer am Start, Elektrotriebzüge der Baureihe Coradia Continental, betrieben von der DB Regio zwischen Bad Urach und Tübingen.

Zeitweise auch nachts gearbeitet

Auch sie sollten von Anfang an halbstündlich zwischen Metzingen und Bad Urach fahren. Doch dazu brauchen sie das zusätzliche vierte Gleis im Metzinger Bahnhof und ein neues elektronisches Stellwerk, das ebenfalls dort installiert wird.

Nach Jahren des Wartens und sommerlicher Bahnhofsperrungen, in denen sich dort teilweise reichlich wenig getan hat, geht es in diesen großen Schulferien umso kräftiger zur Sache. Endlich kommt der Ausbau des Bahnhofs voran, der auch an der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart - Tübingen liegt und täglich von tausenden Berufspendlern, Freizeitreisenden, Studierenden, Schülern und Outletkunden benutzt wird. Gearbeitet wurde zeitweise auch nachts.

Höhere Bahnsteige in Bempflingen

Gleich vier Firmen sind im Gleisfeld am Werk. Eine hat zwischen dem bestehenden Gleis 3 und dem neuen Gleis 4 Platz für mehrere Weichen geschaffen, an der Südseite dabei auch den Unterbau mit Sand neu aufgefüllt und den Oberbau mit einer dicken Schotterschicht aufgefüllt. Darauf liegen die Schienen der beiden Gleise, die noch eingeschottert, gestopft und planiert werden müssen, damit sie eben liegen. Mit den Gleisarbeiten ist ein anderes Unternehmen beschäftigt.

Spezialfirma Nummer drei stattet mithilfe von Hubarbeitsbühnen-Fahrzeugen die Oberleitungsmasten nach und nach mit Leitungen aus: Tragseilen, die den Fahrdraht halten werden, und diesem selbst. 15.000 Volt hoch ist die Spannung, unter die er spätestens im Dezember gesetzt wird. Züge treibt er an, für Menschen ist jeder Kontakt mit dem Fahrdraht tödlich; schon das Zunahekommen kann lebensgefährlich sein, können doch sogenannte Lichtbögen auch ohne Berührung der Leitung den Starkstrom meterweit übertragen.

An der Oberleitung im Bereich der Gleise 3 und 4 werden mithilfe einer Hubarbeitsbühne erst neue Tragseile, dann der Fahrdraht installiert. Foto: Markus Pfisterer An der Oberleitung im Bereich der Gleise 3 und 4 werden mithilfe einer Hubarbeitsbühne erst neue Tragseile, dann der Fahrdraht installiert. Foto: Markus Pfisterer

Für diese Arbeiten ist über Gleis 3, auf dem wegen der Schienenarbeiten gerade ohnehin kein Zugverkehr läuft, die Oberleitung stromlos geschaltet. Anders auf den Gleisen 1 und 2. Dort fahren anders als in den vergangenen beiden Jahren auch während der Sommerferien Züge der Linien MEX 12 und MEX 18 zwischen Reutlingen und Stuttgart.

Eine einzige kleine Einschränkung gibt es: Sie halten derzeit nicht in Bempflingen, das stündlich bedient wird, weil dort gerade die Bahnsteige erhöht werden. Diese Arbeiten, für die die DB InfraGo als Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn eine weitere Bauunternehmung beauftragt hat, werden noch einige Wochen andauern.

Busse statt Zügen bis mindestens 30. November

Auf der gut zehn Kilometer langen Ermstalbahn zwischen Metzingen und Bad Urach fährt dagegen nach einer aktuellen Pressemitteilung der DB Regio noch bis Ende November kein Zug der Linie RB 63. Stattdessen transportieren wie bisher schon Gelenkbusse im sogenannten Schienenersatzverkehr stündlich die Fahrgäste. Das geht tagsüber gut, wenn auch mancher stehen muss. In den Schul- und Berufsverkehrszeiten kommen die Busse gegenüber den 263 Sitzplätze großen Coradia-Zügen an ihre Grenzen.

Zu den Hauptverkehrszeiten fährt montags bis freitags deshalb auch ein Direktbus mit Unterwegshalt nur in Bad Urach Wasserfall. Zusätzlich verbindet jede Stunde die Buslinie 7640 die Kur- mit der Kelternstadt. Von Anfang bis maximal Mitte Dezember muss der ganze Bahnhof Metzingen für den Zugverkehr gesperrt werden: Dann wird das neue elektronische Stellwerk an der Metzinger Noyon-Allee getestet und in Betrieb genommen. Seine Technik wird bis dahin nach und nach eingebaut und über Kabel mit dem Stellwerk im Metzinger Bahnhof verbunden.

Im künftigen Stellwerk, das den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn ermöglichen wird (links), wird planmäßig kein Personal sitzen. Es enthält nur einen Notbedienplatz. Ab dem 15. Dezember soll es in Betrieb sein. Foto: Markus Pfisterer Im künftigen Stellwerk, das den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn ermöglichen wird (links), wird planmäßig kein Personal sitzen. Es enthält nur einen Notbedienplatz. Ab dem 15. Dezember soll es in Betrieb sein. Foto: Markus Pfisterer

In dem werden ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember allerdings keine Fahrdienstleiter mehr sitzen. Dann werden Weichen und Signale auf der Ermstalbahn vom Stellwerk Dettingen-Gsaidt aus gesteuert, besetzt mit Personal der RSBNA Erms-Neckar-Bahn Schienenverkehr-Infrastruktur GmbH (RSBNA SI GmbH), der ehemaligen Erms-Neckar-Bahn AG.

Der Zugverkehr auf der Hauptstrecke (Stuttgart-)Metzingen-Reutlingen wird in Zukunft dagegen vom Reutlinger Hauptbahnhof aus gesteuert, in den die Noch-Metzinger Fahrdienstleiter umziehen werden. Wenn alles glatt geht, wird dieser Umbruch mit drei Jahren Verspätung endlich Wirklichkeit. Zuständig dafür sind sowohl die DB InfraGo als auch der Zweckverband RSB NA SI GmbH, der einen Bauvertrag für den regionalstadtbahntauglichen Ausbau des Bahnhofs Metzingen mit der DB abgeschlossen hat. (GEA)