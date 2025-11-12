Ende der Baustelle: Pliezhausens Ortsmitte bald wieder frei

Im August war das schadhafte Pflaster in der Marktplatzstraße im Zentrum von Pliezhausen bereits entfernt. Die neuen Steine lagen auf Paletten. Am Freitag kommender Woche ist die Straße wieder frei.

PLIEZHAUSEN. Noch ist die Marktplatzstraße im Zentrum von Pliezhausen eine Baustelle und nicht begehbar. Doch wer von der Wilhelmstraße zum Rathaus gehen möchte, kann die Fahrbahn über einen improvisierten Übergang queren. An der neu gestalteten Bushaltestelle werden bereits Abfahrtzeiten angezeigt, allerdings mit dem Hinweis, dass die Haltestelle dort noch nicht angefahren wird.

Nun steht der Termin fest, wann die Baustelle erledigt sein wird: Am Freitag, 21. November, gegen 9 Uhr soll die Marktplatzstraße im Zentrum von Pliezhausen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt die Gemeinde Pliezhausen am Dienstag in einer Pressemitteilung vom Haupt- und Bauamtsleiter Stefan Adam mit. Bevor die Räder über das neue Pflaster rollen, schneiden die Verantwortlichen und am Bau Beteiligten am 21. November ein Band durch.

Altes Pflaster war desolat

Die Marktplatzstraße ist aktuell bereits seit April gesperrt und wird seitdem saniert. Dies wurde nötig, weil das dort früher liegende 30 Jahre alte Pflaster zuletzt desolat war. Steine waren weggebrochen und abgesackt. Vor Monaten ist das alte Pflaster nun bereits entfernt und durch einen anderen Belag ersetzt worden. Außerdem haben die Bauarbeiter die Bushaltestelle Pliezhausen Rathaus neu gestaltet und mit höheren Steinen des Kasseler Bords versehen, sodass sie die Busreifen beim Halten und Abfahren nicht beschädigen. Noch halten die Linienbusse wegen der Baustelle an der Ecke Alte Steige und Deutsche Gasse.

Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold kommentiert das anstehende Ende der Bauarbeiten: »Mit dem Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten im Bereich der Marktplatzstraße kommt das zentrale Tiefbauprojekt der Gemeinde in der Ortsmitte zum Abschluss. Die umgesetzten Aufwertungen sprechen für sich.« Künftig gilt Tempo 20 nicht nur in der neu gestalteten Marktplatzstraße, sondern auch für die Kreuzung mit der Wilhelmstraße bis zum Hörgeräteakustiker Hörkompliezen und auf der anderen Seite auf der Esslinger Straße über die Rathaus-Apotheke hinaus.

Verzögerung durch Geologie

Die Pressemitteilung der Gemeinde nennt als wesentliche Ziele für die neugestaltete Marktplatzstraße so auch, neben der barrierefreien Bushaltestelle, mehr Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit auch beim neuen Belag und eine optische Aufwertung des zentralen Verkehrsbereichs.

Ursprünglich sollte die Baustelle bereits Ende Oktober abgeschlossen sein, nun dauert es drei Wochen länger. Die Ingenieurin Lena Schwarz vom Ingenieurbüro für Bauwesen FMZ aus Karlsruhe hatte bei der Baustellenbesichtigung der Gemeinderäte im September bereits von einer zweiwöchigen Bauverzögerung gesprochen: »Das liegt an der Geologie. Die Arbeiter sind im Untergrund der Straße auf Felsen gestoßen.«

Lokale Firmen beteiligt

Wenn ab dem 21. November der Verkehr wieder durch die neugestaltete Straße rollt, stünden nur noch Abschluss- und Restarbeiten an. Die Gemeinde beziffert die Vergabesumme an die beiden ausführenden Firmen Gottlob Brodbeck in Metzingen und Max Steinhart in Walddorfhäslach auf 916.000 Euro plus Nachtragsarbeiten und Ingenieurhonorare.

Die Kommune muss aber nicht alles Geld zahlen, sondern erhält knapp 425.000 Euro vom Land Baden-Württemberg aus dem Programm Lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten und 300.000 Euro aus dem Ausgleichsstock für finanziell leistungsschwächere Kommunen." Dold würdigte das: "Die großzügige Landesförderung, für welche die Gemeinde Pliezhausen sehr dankbar ist, hat die Umsetzung dieser wichtigen und dringenden Maßnahme erst ermöglicht." (GEA)