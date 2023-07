In Wannweil zog es gut 150 Interessierte auf die Brücke der DB, die gerade an der Neckar-Alb-Bahn entsteht.

Viel los auf der Brücke: Die Deutsche Bahn hatte in Wannweil zur Baustellenbesichtigung eingeladen und die Besucher ließen sich nicht zweimal bitten. FOTO: SANDER Viel los auf der Brücke: Die Deutsche Bahn hatte in Wannweil zur Baustellenbesichtigung eingeladen und die Besucher ließen sich nicht zweimal bitten. FOTO: SANDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.