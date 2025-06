Eintritt, Besucherlimit und Security: Sommerabend im Metzinger Weinberg

Sonne, Talk und ein gutes Glas: Am 10. August 2024 war im Weinberg kaum noch ein Sitzplatz frei.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Digital ist grenzenlos. Und kann nicht nur zu Flashmobs, sondern auch zu überfüllten Weinbergen führen. So geschehen vor allem im vergangenen 10. August, als binnen fünf Stunden rund 3.000 Besucher den Metzinger Wengert fluteten. Im Liegestuhl oder auf der Picknickdecke chillen, Musik von DJ Chen und dem Saxofonisten Marc Spieler hören, snacken, nippen, schwätzen - Wohlfühlflair pur für alle beim »Sommerabend im Weinberg«, sonnig und mediterran warm.

Wirklich? »Es gab viel Gedränge, die Leute hatten teils lange Wartezeiten vor Foodtrucks und Getränkeständen, und am schrägen Weinberg hätte jemand abrutschen können, der ein Glas zu viel getrunken hat oder nicht mehr gut zu Fuß ist«, blickt Patrick Hubertz zurück, Geschäftsführer der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) und Erster Bürgermeister der Sieben-Keltern-Stadt. Passiert ist zum Glück nichts, auch mit Vandalismus und Vermüllung gab es keine Probleme. Das soll es aber auch in Zukunft nicht.

Zu voll, zu gefährlich

Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, die die Veranstalter gesehen haben, aber auch, »um mehr Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und vor allem Menschen aus Metzingen anzuziehen«, hat die MMT das »Sommerabend«-Konzept umgestrickt: Zur fünften Auflage am Samstag, 9. August, dürfen nur noch maximal 1.000 Besucher kommen, die dazu pinkblaue Eintrittsbändel brauchen. Die gibt's für 10 Euro zunächst ausschließlich analog: ab Dienstag, 10. Juni, in der Tourist-Info in der Fußgängerzone Stuttgarter Straße nah beim Metzinger Rathaus.

Darüber, dass nicht zu viele und keine nicht dazu berechtigten Fans in den Bereich rund ums Herlishäusle strömen, wacht Security, auch das ist neu. Die Veranstalter appellieren zudem eindringlich an die Besucher, ihre Vierbeiner zuhause zu lassen - alles andere könnte Stress für viele im Weinberg bedeuten. Dort, auf dem eher kleinen Event-Bergteil mit seinem kurvigen Weg, wummern die Beats von DJ Marc Ruman, der MISS vio-Line an der Geige im Schlepp hat. Dazu sind wie gehabt Drinks und Food zu haben, darunter selbstredend feine Tropfen vom Metzinger Weinberg.

Trotz Eintritt bleibt Defizit

Patrick Hubertz macht klar, warum der Eintritt aus Sicht der MMT auch sein muss: »Der Sommerabend ist defizitär.« Er kostet die Tourismus-Crew einen fünfstelligen Betrag, in dem die Gagen der Musiker genauso enthalten sind wie die happigen Gema-Gebühren, die sich auch nach der Größe der beschallten Fläche richten, die Kosten für die Stromversorgung oder die Sondereinsätze des städtischen Bauhofs bei Auf- und Abbau.

Auch mit den zehn Euro pro Besucher wird der »Sommer im Weinberg« zwar ein gesellschaftliches Plus, aber ein finanzielles Minus für die Gesellschafter der MMT, die Stadt, die Outletcity AG und die Cityinitiative, bleiben. »Es geht nur mit Sponsoren«, macht der MMT-Chef deshalb klar. Das sind diesmal die Lechler AG und die Kreissparkasse.

Hinein ins Vergnügen geht's am 9. August von 17 bis 22 Uhr. Wer anschließend noch weiterfeiern möchte, kann es in der Motorworld bei einer »After-Sommerabend-Party« tun, braucht dazu aber eigene Tickets, die von der Motorworld vermarktet weden - auch digital. »Sie ist ein zuverlässiger Partner«, wertschätzt Hubertz, und bietet große Eventflächen innen und außen im Vintage-Flair.

Im Weinberg ist um zehn Schluss, so zumindest der Plan, der sich in der Vergangenheit nicht immer einhalten ließ - zu wohl fühlten sich manche zwischen den Rebreihen und vertreiben will man ja auch niemand. Besucher sollten nach Möglichkeit hochlaufen, denn die Parkplätze sind knapp. Der Weg von der Öschhalle zum Herlishäusle ist ausgeschildert.

Regional statt digital

Vermehren, um mehr Feierfreudigen Raum zu geben, werden sich die chilligen Sommerabende im Weinberg übrigens nicht. »Es soll etwas Besonderes bleiben«, betont Patrick Hubertz. Und die von den drei MMT-Gesellschaftern anteilig zu tragenden Defizite sollten sich ja auch nicht unbedingt vervielfachen.

Die Organisatoren rechnen damit, dass die 1.000 Bändel in der Tourist-Info rasch weggehen werden. Sollten doch noch welche übrig bleiben, will die MMT Social-Media-Kanäle bespielen, womit das Weinberg-Event ruckzuck in der ganzen Region bekannt wäre und umgehend ein ungleich höherer Publikumsdruck zu erwarten wäre. Aber nur dann. (GEA)

www.metzingen.de/sommerabend