Der Wannweiler Spielplatz an der Echaz ist jetzt schon gut ausgestattet und wird von jungen Familien geschätzt. Was SPD-Gemeinderätin Katharina Härtter tun will, um ihn noch attraktiver zu machen.

Katharina Härtter (rechts) hat im Wannweiler Gemeinderat für die SPD den Antrag gestellt, am »Feuerwehrspielplatz« eine Kiste für Sandelspielzeug zu installieren. Darüber freut sich nicht nur ihre vierjährige Tochter Luise, die jetzt schon gerne hier spielt, sondern auch ihre Fraktionskollegin Sigrun Franz-Nadelstumpf. Foto: Andreas Fink Katharina Härtter (rechts) hat im Wannweiler Gemeinderat für die SPD den Antrag gestellt, am »Feuerwehrspielplatz« eine Kiste für Sandelspielzeug zu installieren. Darüber freut sich nicht nur ihre vierjährige Tochter Luise, die jetzt schon gerne hier spielt, sondern auch ihre Fraktionskollegin Sigrun Franz-Nadelstumpf. Foto: Andreas Fink

