Eine gute Adresse: 20 Jahre Buchhandlung am Markt von Sabine Hunzinger

Die Herrin über unzählige kleine Fluchten: Sabine Hunzinger in ihrem Laden, der Buchhandlung am Marktplatz. Der hat sich - genauso wie die Besitzerin - in zwei Jahrzehnten zu einer kleinen Institution in Bad Urach entwickelt.

BAD URACH. Ein Buch pro Woche. Mindestens. Und das schon fast ihr ganze (Lese-)Leben. Sabine Hunzinger liest fürs Leben gern. Überall wo's gerade geht. Ihre Leidenschaft hat sie zum Beruf gemacht: Vor zwanzig Jahren hat sie den Buchladen am Marktplatz von Bad Urach von Eberhard und Gertrud Werner übernommen. Und den kleinen, aber feinen Laden zu einer guten Adresse gemacht. Von Donnerstag bis Samstag wird gefeiert.

Auf die Buchhandlung am Marktplatz ist Sabine Hunzinger über das »Börsenblatt«, dem Wochenmagazin für den Deutschen Buchhandel, gestoßen. Im Gegensatz zu anderen Buchhändlern hatten die Werners gut gewirtschaftet und einen Laden ohne Renovierungsstau hinterlassen, betont sie. Ein guter Anfang. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern baute sich einen Kundenstamm auf und machte sich einen guten Namen. Im Winter 2008/2009 dann ein Unglück - das am Ende doch nicht so katastrophal war wie befürchtet. Ein uralter Nachtspeicherofen hatte nachts mit Kokeln angefangen, der Schwelbrand erlosch allerdings wieder. Hunzinger: »Ich musste trotzdem alles neu machen, weil alles vollkommen verraucht war.« Die Zusammenarbeit mit der Versicherung lief hervorragend, hinterher stand der Laden so schön und modern da wie nie zuvor.

Wer so viel mit Menschen zu tun hat, hat viele Kontakte. Nicht alle, die in den Laden gehen, kommen mit einem Buch raus. Weil man sich mit Sabine Hunzinger ebenso tiefgründig wie witzig unterhalten kann. Viele kommen aber auch mit einem Buch raus, obwohl sie nur schmökern wollten. Und an der Auslage hängen geblieben oder mit der Buchhändlerin ins Gespräch gekommen sind.

Ganz nebenbei hat sich Sabine Hunzinger von Anfang an bei »Bad Urach aktiv« engagiert. Nicht als Hinterbänklerin, sondern als Aktivposten. Den Verein, der immer wieder gewackelt hat, würde es wohl nicht mehr geben, wenn sie nicht immer und immer wieder eingesprungen wäre. Eine Überzeugungstäterin - in diesem Fall nicht im Kampf für das Buch, sondern gegen die sterbende Innenstadt.

»Sie müssen nicht zum Amazonas reisen, wenn es Bücher bei Ihnen um die Ecke gibt«

Der kleine aber feine Buchladen und die Stimme und Vorsitzende von Bad Urach aktiv: Es war es nur eine Frage der Zeit, bis die Gemeinderats-Fraktionen bei Sabine Hunzinger angeklopften, um zu fragen, ob sie nicht vielleicht gerne am Ratstisch mitreden würde. Obwohl sie weit mehr als acht Stunden im Laden steht, ließ sie sich breitschlagen. Was für einen guten Namen sie sich schon damals gemacht hatte, zeigt das Wahlergebnis: Sie kam aus dem Stand auf 3.082 Stimmen - Platz drei. Bei den Freien Wählern hatte nur Urgestein Bruno Wörner (3.845) mehr erhalten. Nach einer Amtsperiode war allerdings schon wieder Schluss. Die Doppelbelastung war zu hoch. »Eine sehr intensiver Zeit«, blickt sie auf den Gemeinderat zurück, »ich musste aber feststellen, dass ich vielleicht manchmal zu ungeduldig für so was war.«

Es ist nicht leicht, sich im Buchladen-Dschungel zu behaupten, sagt Sabine Hunzinger. Nicht, weil das Buch aussterben würde - davon ist die 65-Jährige fest überzeugt: Die Faszination für bedrucktes Papier, das man anfassen kann und das beim Umblättern raschelt, werde bleiben. Sehr gern zitiert sie einen Werbespruch des Diogenes-Verlag: »Sie müssen nicht zum Amazonas reisen, wenn es Bücher bei Ihnen um die Ecke gibt.« Ein Wortspiel, das auf den Online-Giganten Amazon zielt. Mit dem hat Sabine Hunzinger kein Problem: Wer bei ihr ein Buch bestellt, hat es in aller Regel am nächsten Tag in der Hand. Ohne Portokosten. Und einem guten Gespräch - bei Bedarf. Und einem Lächeln - immer. Dem Online-Handel und der Tatsache, dass es Bestseller mittlerweile in jedem größeren Supermarkt gibt, setzt sie - wie alle guten inhabergeführten Buchhandlungen - ihre Beratungskompetenz und ihre Persönlichkeit entgegen.

»Eine Entscheidung, die ich nie bereut habe«

Sabine Hunzinger lebt für Bücher. Nicht nur, weil sie davon lebt, sie zu verkaufen. Sondern auch, weil sie an das Kulturgut Buch glaubt. Davon fasziniert, das sich hinter jedem Buchdeckel eine neue Welt auftut. »Lauter kleine Fluchten«, schwärt sie, breitet die Arme aus und schaut auf die ganzen Bücher, die sie umgeben. Die 65-Jährige tut fast alles Menschmögliche, um die Faszination am Buch und die Lust am Lesen zu pflegen.

Oder: erst mal bei Kindern zu wecken. Dafür arbeitet sie intensiv mit Silke Schönherr, der Leiterin der Stadtbücherei in der Schlossmühle zusammen. »Meine Traumpartnerin«, schwärmt sie, »Es läuft, wir wissen, wie die jeweils andere tickt.« Viele Lesungen organisieren die Stadtbücherei und die Buchhandlung am Markt zusammen. Immer ein kleiner Festtag für sie, wenn am Unesco-Welttag des Buches (23. April) Kinder der dritten, vierten und fünften Klasse in ihren Laden kommen - und ein paar kleine Menschen zum ersten Mal die Faszination des Buches entdecken. (GEA)