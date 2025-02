In Pliezhausen sind im Dezember vergangenen Jahres zwei Einbrüche angezeigt worden. Seitdem gibt es wilde Spekulationen. Die Polizei sagt, was da dran ist.

Einbrecher sind im Dezember zweimal in Pliezhausen in Häuser eingedrungen, haben diese durchsucht. Sie stahlen Schmuck und Wertgegenstände. Foto: Pixabay/Steffen Salow Einbrecher sind im Dezember zweimal in Pliezhausen in Häuser eingedrungen, haben diese durchsucht. Sie stahlen Schmuck und Wertgegenstände. Foto: Pixabay/Steffen Salow

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.