Dold: Lärmproblem an der B 27 nur teilweise gelöst

PLIEZHAUSEN. Es gibt zu wenig Verkehr auf der Bundesstraße 27 bei Pliezhausen für mehr Lärmschutz. Das ist die Kernaussage der Regierungspräsidium-Sprecherin Sabrina Lorenz zum aktuellen Stand. Auf GEA-Anfrage geht sie auf den ursprünglich geplanten Flüsterasphalt auf der Höhe der Gemeinden Pliezhausen und Walddorfhäslach ein und teilt dazu mit, dass dieser »von uns bereits Anfang des Jahres aufgrund der deutlich reduzierten Verkehrsmengen und der damit einhergehenden Lärmminderung als nicht mehr vertretbar angesehen« wurde.

Zuvor hatte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums dem GEA mitgeteilt, dass nicht der Bund, sondern das Land Baden-Württemberg für das von Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold angeregte Tempolimit von 80 Kilometer in der Stunde abends und nachts zuständig sei - also konkret das Regierungspräsidium Tübingen. Dold hatte bereits kurz nach der Vereidigung der neuen Regierung dem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) geschrieben und sich für mehr Lärmschutz an der B 27 eingesetzt.

Bürgermeister möchte Gesetzesänderung

Die Zuständigkeiten hat die Staatssekretärin Dr. Claudia Stutz aus Berlin dem Bürgermeister in ihrem Antwortschreiben so mitgeteilt. Dold ist enttäuscht und nimmt in einer Pressemitteilung Stellung. Schließlich gebe die Antwort nur die aktuelle Rechtslage wieder. Er habe den Eindruck, dass der Bund sich auf »Zuständigkeiten im verwaltungsrechtlichen Vorschriftenvollzug zurückzieht«. Darum sei es ihm aber überhaupt nicht gegangen. Vielmehr sei die Rechtslage der Gemeinde bekannt, da diese sich schon seit Jahren um mehr Lärmschutz bemüht. Dold habe vielmehr darauf gedrungen, dass die bestehende Rechtslage geändert werde. Das sei bei einem politischen Willen möglich, doch dieser sei offenbar beim Bundesverkehrsministerium nicht vorhanden. Dankbar sei der Bürgermeister allerdings, dass der neue Fahrbahnbelag in Richtung Stuttgart 2023 Verbesserungen gebracht habe. Doch das Lärmproblem besteht laut Dold weiterhin.

Sabrina Lorenz, eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen, nennt die Verkehrszahlen, die zur Entscheidung geführt haben, keinen weiteren Lärmschutz umzusetzen: »Unsere Prüfung hat gezeigt, dass nach dem aktuellen amtlichen Verkehrsmonitoring Baden-Württemberg 2022 die tägliche Verkehrsbelastung der B 27 im Bereich Pliezhausen und Walddorfhäslach bei unter 40.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden liegt.« Das sei ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu etwa 50.000 Fahrzeugen im Jahr 2019. Diese Frequenz damals habe vor zwei Jahren zum Flüsterasphalt in Fahrtrichtung Stuttgart geführt.

Weniger Fahrzeuge, weniger Lärm

Seitdem sei der Verkehr um etwa 10.000 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden zurückgegangen. »Im Vorfeld möglicher Belagsarbeiten in diesem Jahr haben wir für den Streckenabschnitt an der B 27 eine aktuelle Lärmberechnung durchgeführt. Sie zeigt im Vergleich zu den früheren Berechnungen eine geringere Lärmbeeinträchtigung«, teilt Lorenz mit.

Pliezhausens Rathaus-Chef verweist auf Bürger, die von der Gemeinde erwarteten, etwas gegen den Lärm zu tun. Diese habe aber nicht die Mittel, etwas umzusetzen. Zu einem baulichen Lärmschutz sei sie finanziell nicht in der Lage und dafür nicht zuständig. Verkehrsrechtlich könne die Gemeinde auch keine Verbesserungen anordnen. Dold nennt ein Tempolimit als Beispiel, das theoretisch über einen Lärmaktionsplan umgesetzt werden könne, aber vermutlich an der Verhältnismäßigkeit scheitern würde. Dold fasst zusammen: Das Lärmproblem an der B 27 sei ein nur teilweise gelöstes und aus Sicht der Einwohner »unbefriedigend gelöstes Problem«. (GEA)