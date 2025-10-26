Die »Wanderbar« erobert die Schwäbische Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Kathrin Steinhart aus Bad Urach und die Neuffenerin Regine Erb verbindet eine große Leidenschaft: Die beiden Natur- und Landschaftsführerinnen bringen durch die Region laufend den Menschen gerne die Schönheiten der Schwäbischen Alb näher. Zwar bieten sie ihre vielfältigen Touren nach wie vor alleine als Albguide oder TrüpGuide wie Kathrin Steinhart oder wie Regine Erb als Wanderführerin beim Schwäbischen Albverein an, doch seit fünf Jahren ist ihre gemeinsame Sektführung im Ermstal oder rund um Beuren unter dem Dach der Schwäbischen Landpartie vor allem bei Frauen der absolute Renner. Beliebt ist auch die Sonnenaufgangswanderung am Rutschenfelsen.

Nun setzten die beiden noch eins drauf, konzipierten die Wanderbar-Touren. Begleitet werden sie dabei von ihrem speziell für ihre Bedürfnisse gebauten und von Christina Beege aus Nürtingen designte Lasten-E-Bike, in der mobilen Theke können Getränke gekühlt werden und ist Platz für selbst hergestellte kulinarische Köstlichkeiten – dem Markenzeichen des Duos Steinhart und Erb. Gefördert wurde das Projekt von Leader Mittlere Alb mit exakt 12 492 Euro, wie Regine Erb bei der offiziellen Vorstellung des Fahrzeugs meinte.

Die Idee sei im Winter bei einer Tour entstanden zwischen Sekt und der Erkenntnis, dass sie Genuss, den Gedanken der Nachhaltigkeit und der Bewegung in der Natur am besten mit einer mobilen Theke unter die Leute bringen könnten. »Unser Ziel ist es, die Region erlebbar zu machen mit ihren regionalen Spezialitäten und Getränken«, führte Erb aus. Und sie wollen zeigen, dass nachhaltige Mobilität Spaß mache und prickelnd sei. Bei der Umsetzung seien sie von ihren Männern unterstützt worden: »Danke fürs Diskutieren, Motivieren und Schleppen.«

Erfolgreiche Jungfernfahrt

Die Wanderbar werde sie auf feste Touren zu fixen Terminen begleiten, sei aber auch von Gruppen, Vereinen oder Firmen, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen buchbar – es seien jedoch immer sie oder Kathrin Steinhart bei einer Tour mit dabei. Die Jungfernfahrt habe das charmante Gefährt dieser Tage bereits bei einer Frauentour anlässlich eines 40. Geburtstages mit Bravour bestanden – 18 Flaschen Sekt seien laut Regine Erb mit unterwegs gewesen und sie seien kühl geblieben.

Mit der Wanderbar durch die Gegend rollen – das ungewöhnliche Lastenbike sei laut Kathrin Steinhart kein Vorzeigeobjekt zum Anschauen: »Wir wollen, dass Wanderfreunde neue Wege gehen.« Prinzipiell seien sie in der Ausgestaltung der Erlebnistage der Gruppen flexibel, relativ fest seien jedoch die von ihnen konzipierten Touren: »Wandern in Rot« heißt eine – angeboten werden lauter rote Spezialitäten vom Kirschsecco bis zur Roten Bete. Regine Erb ist auch Streuobstpädagogin, eine Tour durch die Streuobstwiesen mit dem Apfel als Mittelpunkt wird es unter dem Motto »Apfelrausch und Wanderlust« auch geben. »Wärm dich glücklich« heißt es bei der geplanten Winter-Genuss-Tour – dabei gibt’s, wie Kathrin Steinhart erklärte, heiße Getränke und wärmende Herzen. Und in der Ferne winke laut Regine Erb, die stellvertretende Landesvorsitzende des Schwäbischen Albvereins ist, auch die Gartenschau – daran würde sie gerne teilnehmen.

Wandern ist eine Leidenschaft

Ihr Geld verdient sie als Buchhalterin, Kathrin Steinhart arbeitet bei der TouristInfo in Bad Urach. Von ihrer Passion fürs Wandern können sie noch längst nicht leben, aber Akzente setzen wie mit der Wanderbar und neue Wege gehen – das wollen sie: Weil’s ganz einfach Spaß mache. »Es ist eine Herzensangelegenheit«, beschreibt Regine Erb die Motivation so viel Zeit und Energie in ihre Leidenschaft zu investieren. (GEA)