Diebstahl im Metzinger Outlet: Mann muss 9.000 statt 2.500 Euro Strafe zahlen

REUTLINGEN/METZINGEN. Zweieinhalbtausend Euro hätten es schon sein müssen. Diese Summe hatte Richter Eberhard Hausch in den Raum gestellt, um das Verfahren gegen einen 37-jährigen Mann einstellen zu können, der wegen eines Diebstahls im Metzinger Outlet angeklagt war. »Wenn man das Ding totmachen wöllte ...«, hatte er den Deal zur Einstellung des Verfahrens aufgegriffen, über den Verteidigerin Katrin Lingel und Staatsanwalt Elmar Jung in einer Verhandlungspause nachgedacht hatten. Es kam anders.

Der Angeklagte hatte sich in der Verhandlung am 8. August empört gegen die Idee gewehrt. Er sei unschuldig, Punkt. »Es wäre sicher eine gute Idee gewesen, das Verfahren einzustellen«, hatte Richter Eberhard Hausch noch gesagt. Der Vorsitzende hat deshalb einen neuen Termin mit neuen Zeugen anberaumt. Mit einem schlechten Ausgang für den Angeklagten: Der 37-Jährige muss jetzt 9.000 Euro - 90 Tagessätze zu je 100 Euro - Strafe zahlen.

Rückblick: Am 16. Dezember 2023 war der Mann aus Sigmaringen mit seinem Kumpel im Metzinger Outlet. Abends zwischen sechs und halb sieben klauten sie drei Paar Sneaker und eine Winterjacke bei Adidas, dazu zwei T-Shirts, vier Parfüms, eine Winterjacke, ein Paar Sneaker und eine Geldbörse bei Boss. Aufgeflogen ist der Diebstahl spätestens in dem Moment, als sie das Boss-Outlet verließen und der Alarm losging. Obwohl einer der Männer türmte, wieder eingeholt wurde, sich vor Boss von dem Doorman erneut losriss, konnten die Männer bei ihrem Auto im Parkhaus 0 von der Polizei festgehalten und das Diebesgut gesichert werden.

Die Polizei: Der Ladendetektiv hatte der Beamtin, die damals in Metzingen ermittelte, das Überwachungsvideo zur Verfügung gestellt, auf dem alles zu sehen war. Jetzt, vor Gericht, war das Beweisstück verschwunden. "Muss bei meinem Umzug (zur nächsten Dienststelle, Anmerkung der Redaktion) verloren gegangen sein", gab die Polizistin kleinlaut zu. Verschwunden ist und bleibt auch der zweite Angeklagte, der sich vermutlich in seine Heimat Rumänien abgesetzt hat und jetzt per Haftbefehl gesucht wird.

Das Überwachungsvideo ist und bleibt verschwunden, jetzt waren aber der Ladendetektiv, der Doorman von Boss und ein Security-Mann als Zeugen da. "Sie haben eine Umkleidekabine genutzt", so der Ladendetektiv, "ich habe die Kabine noch kontrolliert, dort habe ich die Sicherungsetiketten gefunden." Das Diebesgut wurde im Audi der beiden Männer gefunden, der im Parkhaus 0 in der Ulmer Straße abgestellt war. Die Männer waren zu zweit in den Laden gekommen und hatten gemeinsam die Waren angeschaut, sagt der Ladendetektiv mit 15-jähriger Berufserfahrung. Was sie genau gemacht hatten, kann er auf der Überwachungskamera ganz genau sehen. »Er kann mich nicht sehen und auch nicht kennen, da ich im Hintergrund sitze«, so der Detektiv, "man kann in diesem Fall zu 99 Prozent alle Diebstähle nachvollziehen."

»Ich kann die 2.500 Euro nicht akzeptieren, weil ich unschuldig bin«, hatte der 37-jährige Angeklagte am ersten Prozesstag noch laut geschimpft. Was Richter Eberhard Hausch mit einem Zitat des Philosophen Friedrich Nietzsche kommentierte: »Niemand lügt so viel wie der Entrüstete.« Jetzt, nach den Aussagen der Zeugen, standen alle Zeichen gegen ihn. Was ihn nicht davon abhielt, in seinem letzten Wort erneut seine Unschuld zu beteuern: »Alles sind nur Vermutungen, es gibt aber keine konkreten Beweise gegen mich«, so der 37-Jährige, »wenn die Person, die den Diebstahl gemacht hat, nicht mehr da ist, muss jemand anderes zahlen, und ich bin jetzt der Schuldige.« Seinen untergetauchten Kumpanen hatte er schon in der ersten Verhandlung belastet. Der Mann, der bis zu seinem Verschwinden bei ihm wohnte, sei angetrunken gewesen und habe ihm zu der krummen Tour angestiftet - was er natürlich abgelehnt habe.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Schöffen: Karin Bachleitner, Rolf Goller. Staatsanwalt Ingo Schumann. Verteidigung: Katrin Lingel. Dolmetscherin: Maria-Elisabeth Schäfer. (GEA)

Das sah Staatsanwalt Ingo Schumann nicht so, der 90 Tagessätze zu je 100 Euro forderte. Das Gericht mit Richter Eberhard Hausch und Schöffen Maria Bachleitner und Rolf Goller kamen zum gleichen Urteil. Immerhin 9.000 Euro deshalb, weil der Mann, der selbstständig ein Reinigungsgewerbe betreibt, das auf seine Frau läuft, am ersten Verhandlungstag einen Nettogewinn von 4- bis 5.000 Euro monatlich angegeben hatte. Die Auftragslage sei sehr gut. (GEA)