Die neuen PV-Anlagen von Walddorfhäslach lassen auf sich warten

WALDDORFHÄSLACH. Seit 2025 ist ein Zukunftsprojekt aus Walddorfhäslach Geschichte. Die drei Bürger-Solar-Anlagen-Gesellschaften haben sich aufgelöst. Schon zuvor sind im Zuge einer Dachsanierung die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule entfernt worden. Das Ziel der Gesellschaften war, aus Sonnenenergie Strom zu erzeugen und diesen ins Netz einzuspeisen. Das taten sie über Jahrzehnte, nun ist die Förderung entfallen, sodass sie sich aufgelöst haben. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, würden aber die Anlagen weiterhin Strom für die Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule erzeugen. Doch dazu kam es nicht. Dieter Manz, einer der drei Geschäftsführer der Gesellschaften, lobte einerseits in seiner Rede die Gemeinde Walddorfhäslach für die kostenlosen Dachnutzungen, übte aber auch Kritik. Und vor allem vermisst er auf zwei Dächern Photovoltaikanlagen, auf denen die Bürger-Solar-Anlagen früher welche installiert hatten und die nun brachliegen.

Dieter Manz als Solarexperte, der SPD-Gemeinderat Jürgen Stoll und der langjährige Rektor Ralf Röckel hatten 2002 die Idee für eine Bürger-Solar-Anlage auf dem Dach der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule . Diese nahm nicht nur schnell Fahrt auf, sondern stieß auch auf reges Interesse in Walddorfhäslach. »Die Resonanz war überwältigend, schon an dem Abend erhielten wir mehr konkrete Zusagen als die 25 Anteile, die wir zu vergeben hatten«, erinnerte Dieter Manz bei der Abschlussfeier an die erste Infoveranstaltung. Im Oktober gründete sich die erste Gesellschaft, die erste von drei Anlagen ging im Dezember 2002 in Betrieb.

Kritik am Ende der Anlagen

Nun gibt es sie nicht mehr. Und daran übte Manz erneut deutliche Kritik. »Leider verlief das Ende unserer Solaranlagen dann nicht mehr so problemlos, wie wir uns das vorgestellt hatten. Da klar war, dass die Förderung der ersten Anlagen Ende 2023 abläuft, nahmen wir schon im April 2022 Kontakt mit der Gemeinde Walddorfhäslach auf. Unser Ziel war es, die Anlage der Gemeinde zu schenken, damit diese den erzeugten Strom für den Eigenverbrauch der Schule nutzen kann.« Als das Schuldach saniert wurde, »wurde die Anlage durch die Gemeinde ohne Absprache abgebaut«, sagte Manz und ergänzte: »Unsere Forderung, die Anlage nach der Sanierung wieder aufzubauen, wurde abgelehnt. Damals mit dem Verweis, dass es günstiger wäre, eine neue Anlage zu bauen, als die alte wieder aufzubauen. Wie Sie sehen können, ist dies bis heute leider noch nicht passiert.«

Manz kritisierte, dass die zweite Anlage auf dem Schuldach ebenfalls wegen Sanierungen entfernt wurde. »Auch hier wurde keine neue Anlage installiert.« Die Gemeinde habe nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Römerwegschule übernommen. »Und das aber auch nur, nachdem wir als Gesellschafter der Forderung von Frau Bürgermeisterin Höflinger nachgekommen waren, der Gemeinde die zu erwartenden Abbau- und Entsorgungskosten im Voraus zu bezahlen.« Die Bedingungen gefallen Manz überhaupt nicht: »Geschenkt war nicht gut genug, auch die noch mindestens zehn Jahre Strom umsonst, den die Anlage voraussichtlich noch erzeugt, waren nicht gut genug.« Also zahlten sie 5.700 Euro.

Gemeinde will neue Anlagen

Diese Kritik von Manz ist nicht neu, er und seine Kollegen hatten diese im Sommer 2024 vorgebracht, wohl aber die Frage nach der Zukunft der Energieerzeugung auf den Schuldächern. Bereits damals hatte Höflinger es nicht für attraktiv gehalten, die alte Anlage erneut auf dem Dach zu montieren, weil für diese teure Spezialdachziegel gekauft werden müssten. Diese würden dann eine Schwachstelle im neu sanierten Dach bilden. Die Dachdeckerfirma würde dafür keine Haftung übernehmen, sodass die Gemeinde den Gewährleistungsanspruch und Fördermittel verlieren würde. Damals formulierte Höflinger ein Ziel: »Wir möchten auf allen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installieren.«

Zur Kritik an den abgebauten Anlagen äußerte sich Höflinger damals auch: »Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Bürger Solar GbR die Förderung bezüglich der beiden großen Anlagen (eine auf dem Dach der Römerwegschule, die Redaktion), vollständig ausschöpfen konnte, also ohne Begleichung von Nutzungsentgelten, diesbezüglich keine Bachteile erfahren hat und sogar die aufwendigen Rückbaukosten der PV-Anlage des Altbaus der Gustav-Werner-Schule nicht übernehmen musste. Diese wurden vollständig von der Gemeinde übernommen.«

Photo-Voltaik-Anlagen mit Speichermedien

Höflinger nimmt auch jetzt Stellung zur Sichtweise von Manz. »Wir planen Photovoltaik-Anlagen mit Speichermedien. Erste grundsätzliche Ergebnisse dieser Planungen wurden am Beispiel der Gustav-Werner-Schule im Jahr 2024 im Gemeinderat vorgestellt.« Die Gemeinde wolle die Anlagen selbst betreiben. »Derzeit werden die Kostenschätzungen aktualisiert, damit wir einen Prioritätenplan aufstellen, die Umsetzung der Maßnahmen in den Haushaltsplan 2026ff. einstellen und eine sukzessive Realisierung der PV-Anlagen vornehmen können.« Bestenfalls würde die in diesem Jahr montiert. Dabei habe die Schule Vorrang.

Höflinger geht auch auf die geforderten 5.700 Euro plus Strom für die Römerwegschule ein: »In den Dachnutzungsverträgen zwischen der Gemeinde und der Bürger-Solar-GbR ist enthalten, dass die jeweiligen GbRs die PV-Anlagen nach Ablauf einer 25-jährigen Dachnutzungszeit auf eigene Kosten rückbauen werden.« Sie bewertet die Situation anders: »Das ist ein völlig normaler Vorgang, da nach einer solch langen Zeit PV-Module durch Materialermüdung, thermische Belastungen sowie durch mechanische Beschädigungen einen zunehmenden Leistungsverlust aufweisen, was man auch Altersdegration nennt.« (GEA)