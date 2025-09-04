Die meisten halten Schafe als Hobby oder im Nebenerwerb

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die allermeisten Schafbesitzer in Baden-Württemberg halten ihre Tiere als Hobby oder im Nebenerwerb. Das hat Anette Wohlfarth, die Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbands Baden-Württemberg, neulich im Bad Uracher Gemeinderat berichtet. Sie ging in der Schäferlauf-Stadt auf die aktuelle Situation der Tierhaltung und deren Herausforderungen ein. Demnach gab es Stand 2024 nur circa 110 hauptberufliche Schafhalter, während 7.200 dies als Hobby oder Nebenerwerb ausübten.

Auch die Zahl der Tiere pro Herde ist zurückgegangen: Im vergangenen Jahr lebten in Baden-Württemberg 213.840 Schafe älter als zehn Monate. Das sind etwa 30 Prozent weniger als im Jahr 2003, als die Schäferinnen und Schäfer im Land noch etwa 305.000 Tiere hielten. Die Herden zählten im vergangenen Jahr im Durchschnitt 665 Mutterschafe auf einer bewirtschafteten Fläche von 198 Hektar, von denen 191 Hektar, also 95 Prozent, gepachtet sind.

Familienmitglieder helfen mit

Den größten Anteil an den Einnahmen der Schäfer haben mit 63 Prozent Prämienzahlungen der Landschaftspflege gefolgt von 33 Prozent aus dem Lämmerverkauf. Die übrigen vier Prozent sind sonstige Einnahmen. Pro Betrieb müssten im Jahr je Arbeitskraft 3.306 Stunden geleistet werden. »Schäfer arbeiten doppelt so viel wie andere Arbeitskräfte«, sagte Wohlfarth. Hinzu kommt, dass der Anteil der unentgeltlich arbeitenden Arbeitskräfte aus den Familien mit 1.771 Stunden sehr hoch sei. »Es gibt auch nur wenige Lehrlinge.«

Pro Person wird knapp ein Kilogramm Lammfleisch im Jahr verbraucht, sodass 71.000 Tonnen Schaf- und Ziegenfleisch benötigt werden. Von diesen wird laut Wohlfarth das meiste aus Neuseeland und Irland importiert. Das sind 44.000 Tonnen. Von den in Deutschland erzeugten 33.000 Tonnen werden hingegen nur 6.000 Tonnen exportiert. Wohlfarth nannte einen Nachteil für die Fleischproduktion: »Naturschutzfachlich wertvolle Schafweiden haben einen geringen Futterwert für die Schafe, was die Lammfleischproduktion erschwert.« Daraus ergebe sich, dass die Lämmer auf den mageren Weiden kaum zunehmen könnten. Auch wenn die Schafe weniger nährstoffhaltiges Grünfutter fressen, sei die Produktion von Lammfleisch aus Baden-Württemberg teuer.

Arbeiten auf Naturschutzflächen

Doch die Flächen, die Schäfer bewirtschaften, sind meist solche, die für andere Tierhalter uninteressant sind, gerade wegen des niedrigen Ertragsniveaus und der schwierigen Bewirtschaftungsbedingungen, sagte Wohlfarth. Schließlich handele es sich dabei hauptsächlich um Naturschutzflächen. Die wichtigsten Aufgaben seien Landschaftspflege, der Erhalt der Kulturlandschaft und deren Offenhaltung.

Damit Schäfer ihre Tiere auch künftig auf Naturschutzflächen weiden lassen könnten, müssten allerdings manche Kriterien erfüllt sein. Das seien eine aufwandsgerechte Bezahlung für die von ihnen erbrachten Leistungen in der Landschaftspflege, praktikable Verträge mit Naturschutzbehörden und Verwaltungen. Auflagen, die Flächen zu pflegen, müssten mit dem Betriebsablauf vereinbar sein. »Manchmal gibt es Auflagen, wie lange eine Fläche bewirtschaftet werden darf.« Dann brauche es Schattenplätze. Pferchflächen, Wasserflächen und Stallungen, die entweder vorhanden oder auf kurzem Wege erreichbar sein müssten. »Wenn es keine Wasserstellen gibt, müssen Schäfer den ganzen Tag Wasser fahren zu den Tränken.«

Manche Urlauber bringen Viren mit

Krankheiten, wie die Seuche BTS oder die Blauzungenkrankheit würden immer wieder Herden betreffen. Letztere würde von Mücken auf die Tiere übertragen. Einen Schutz biete eine Impfung. »Im Jahr 2024 kam die Krankheit von den Niederlanden rüber.« Die BTS-Seuche werde von Viren übertragen, die auch von Menschen eingeschleppt werden könne, wenn diese in Südeuropa Urlaub machten und dort Kontakt zu Tieren hätten. »Die Heimkehrer sollten alles waschen, auch das Auto«, empfiehlt Wohlfarth. Besser sei noch, wenn diese zuvor gar keinen Kontakt zu Tieren hätten. Eine andere Bedrohung für Herden sind Wölfe. Aktuell gebe es drei sesshafte Rüden in Baden-Württemberg. Im Jahr 2024 habe es zwölf Übergriffe gegeben.

Der Bad Uracher Stadtschäfer Christoph Röhner berichtete, dass seine Herde inzwischen 1.000 Mutterschafe und 200 Lämmer umfasst und diese 285 Hektar Fläche zur Verfügung habe. Für seine Arbeit setzt er als Unterstützung auf Minijobber. »Sie sind motivierter als Festangestellte«, hat er bemerkt. (GEA)