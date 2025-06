Die Herzen der Bad Uracher schlagen nun im Schäferlauf-Rhythmus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Seit Samstag schlagen die Herzen der Bad Uracher wieder in einem anderen Rhythmus als üblich, und zwar im Schäferlauf-Takt: Beim Fassanstich für das diesjährige Festbier – das floss nach drei Schlägen durch Bürgermeister Elmar Rebmann aus dem Holzfass der Berg Brauerei Ehingen – war unter den unzähligen Zuschauern auf dem Marktplatz das ganz besondere Gefühl wieder da für ein Fest, das auch in dem Vakuum zwischen »es ist vorbei und es wird bald wieder gefeiert« in den Gedanken der Bad Uracher und den Beteiligten in den Schäferlaufgruppen immer präsent ist – wenn auch auf etwas kleinerer Flamme als jetzt wieder. Bald wird wieder gefeiert, noch fünf Wochen heißt es warten: Der Countdown läuft.

Da braucht man nur die Klänge des Fanfarenzugs aus der Ferne hören und schon herrschte auf dem Marktplatz Unruhe. »Jetzt geht’s los«, freut sich eine Seniorin, nicht nur ihre Spannung steigt. Als die Traditionsmusikgruppe mit großer Außenwirkung über Bad Urach hinaus auf dem Marktplatz angekommen ist, gibt’s ein Platzkonzert und dann kommen sie, die Hauptakteure des Schäferlaufs in einem kleinen, aber feinen Festzügle: die Schäfermusik, die Kreisreiter-Paare, der Schäferreigen und das Ensemble der Schäferlies sowie ein kleiner Brauereiwagen. Die Stimmung steigt und klar: Keiner hat sie vergessen, die Schäferlaufklassiker wie Martha-Marsch und den Bechertanz der Kreisreiterpaare. Bei ihm wissen die Zuschauer ganz genau, wann der Partner gehoben wird – das passiert traditionell unter lautem Jubel.

Eine Szenerie, die den schäferlauferfahrenen Brauereiinhaber Ulrich Zimmermann und die beiden neuen Festwirtinnen Ingrid und Romy Putler aus dem Remstal, unter anderem aktiv auf dem Stuttgarter Weindorf, begeistert. Man spüre die Verbundenheit der Menschen mit ihrem Heimatfest, erklärt Premieren-Schäferlaufzuschauerin Romy Putler: »Sie sind mit Lust und Freude dabei, wir auch.« Und dass sie zupacken können, die beiden Wirtinnen, stellen sie gleich nach dem Fassanstich unter Beweis: Spontan werden Rebmann die Krüge zum Zapfen gereicht und der füllt sie professionell. Nach dem obligatorischen ersten Schluck für die Honoratioren und einem Prosit auf den Schäferlauf gibt‘s Freibier für alle. Das diesjährige Festbier der Bergbrauerei ist laut Brauereichef Zimmermann gebraut aus Gerstenmalz, denn Hopfensorten Tettnanger Tradition und Hallertauer Magnum. Die Stammwürze von 13,4 Prozent wird in der Bottichgärung zu 5,7 Prozent Alkohol.

Die Atmosphäre passte am Samstag. Doch zu heiß war’s, Schattenplätze waren gefragt: »So darf’s am Schäferlauf selbst nicht sein«, meinte eine Frau und äußert ihr Mitleid mit den Trägern der Trachten. In der Tat: Die kamen bei ihrem Kurzauftritt mächtig ins Schwitzen. (GEA)