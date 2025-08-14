Die Grundsteuer C würde Walddorfhäslach 90.000 Euro mehr bringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. In Walddorfhäslach hat die Gemeinde beim Baurecht für das Gebiet Fürhaupt II eine Bauverpflichtung in die Verträge geschrieben, damit Wohnraum auch wirklich geschaffen wird. »Wenn diese in den fünf Jahren nicht umgesetzt wird, haben wir als Gemeinde das Vorkaufsrecht. Dort sind wir hervorragend unterwegs«, sagte Walddorfhäslachs Bürgermeisterin Silke Höflinger neulich im Gemeinderat. In früher erschlossenen Wohngebieten liegen durchaus mehr als 100 Flächen brach, die für Häuser gedacht waren. Eine Möglichkeit, dass sich das ändert, ist eine deutlich höhere Grundsteuer C für die Eigentümer unbebauter, aber bebaubarer Flächen. Sie soll Brachen teurer und Bauen attraktiver machen. Diese Steuer haben bereits die Städte Tübingen und Wendlingen am Neckar und die Gemeinde Merdingen bei Freiburg eingeführt. »Pfullingen prüft es auch gerade. Wir sind also nicht die Einzigen«, sagte Höflinger. Die Räte stimmten mit zehn Ja- zu vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung dafür, dass die Gemeinde die Grundsteuer C weiter verfolgt.

Ob es diese in Walddorfhäslach geben soll und wird, darüber gibt es noch keinen Beschluss. Die Gemeinderäte hatten die Verwaltung während der Haushaltsberatungen in diesem Jahr darum gebeten, eine höhere Grundsteuer für brachliegende Flächen zu prüfen. »Wir haben noch nicht alle unbebauten Grundstücke erfasst, sondern sind damit noch beschäftigt«, sagte Höflinger. Der aktuelle Hebesatz für bebaute und unbebaute Grundstücke liegt aktuell bei 1,8. Führt die Gemeinde die Grundsteuer C ein, würde der Satz auf 3,6 steigen. »Wir hätten dann Mehreinnahmen von 90.000 Euro«, berichtete Höflinger.

Grundsteuer würde sich verdoppeln

Gerhard Neuscheler (FWV) fragte, ob es der Gemeinde vorrangig ums Geld gehe. Er sagte zu den Brachflächen und der möglichen Einführung der Grundsteuer C: »Wenn jemand bisher 2.000 Euro Grundsteuer gezahlt hat, würde der dann das Doppelte zahlen.« Klar sei: Damit ein Baugebiet überhaupt entsteht, hätten die Eigentümer bereits Flächen abtreten müssen. »Wenn die Eigentümer dieser alten Flächen nicht mitgemacht hätten, wären Baugebiete nicht entstanden.« Außerdem könnten auf den Flächen nach derzeitigem Baurecht nur Einfamilienhäuser mit maximal zwei Wohnungen entstehen. In Tübingen würde im Gegensatz dazu mehr in die Höhe gebaut.

Höflinger entgegnete: »Es geht uns nicht immer nur ums Geld. Es gibt aber den mehrheitlichen Grundsatzbeschluss eines Arbeitsauftrags zur Grundsteuer C. Dem gehen wir nach.« Der Walddorfhäslacher Rat wolle sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. »Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, den armen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen«, sagte die Bürgermeisterin. Thomas Hipp (FWV) warf ein, dass das Wohngebiet Fürhaupt noch nicht abgeschlossen sei. Höflinger antwortete, dass es aktuell dort eine Warteliste von Interessenten gebe, die nun abgearbeitet würde. Sie ging auf das Ziel ein: »Wir können nicht immer nur die Ausgaben im Blick haben, sondern müssen auch auf die Einnahmen schauen.«

Enkelesgrundstücke liegen brach

Jürgen Stoll (SPD) betonte, dass es mit der hohen Grundsteuer C vor allem ums Verkaufen oder Bebauen der freien Flächen in Baugebieten gehe. Höflinger sagte, dass die Gemeinde für die Eigentümer früher in Vorleistung gegangen sei durch die Erschließung der Grundstücke. Wenn dort Häuser draufstehen, würden die Bewohner Einkommenssteuer zahlen. Manche Besitzer würden die Flächen als Baugrund für ihre Enkel zurückhalten.

Heiner Geigle (FWV) fragte, ob der Faktor der Grundsteuer sich unbedingt verdoppeln müsse. »Wenn wir stattdessen 50.000 Euro mehr bekämen, wäre es dafür viel Aufwand«, sagte Höflinger. Frieder Klein (ebenfalls Freie Wähler) argumentierte, dass eine höhere Grundsteuer den Druck erhöhe, auf den jetzigen Brachflächen zu bauen. Er halte es auch für sinnvoll, wenn nicht nur Einfamilienhäuser gebaut würden. Maximilian Rapp (Grüne) sprach von einem Missstand, dass Grundstücke in Baugebieten noch nicht bebaut sind. »Sie haben jetzt als Blühwiesen keinen ökologischen Wert. Wenn wir mit der Grundsteuer C dafür mehr Geld bekämen, wäre das ein Nebeneffekt. Das Geld sollte dann aber nicht in unsinnige Projekte, sondern in die Kinderbetreuung gesteckt werden.«

Aufwand versus Ertrag

Martin Bayer (SPD) sah auch Nachteile bei einer Grundsteuer C: »Wenn die Grundstücke zwingend auf den Markt kommen, könnte sich das negativ auf die Verkaufspreise auswirken.« Höflinger sagte, sie glaube nicht, dass die Eigentümer sofort alle Grundstücke verkaufen und die erhöhte Grundsteuer diese Auswirkung habe. Roswita Decker-Röckel (FWV) erkundigte sich nach Voraussetzungen für die Grundsteuer C. »Wir können sie nicht einfach einführen, sondern brauchen eine Begründung, wie das Ziel der Nachverdichtung«, sagte die Bürgermeisterin. Aus Hessen kenne Decker-Röckel die Regelung, dass Eigentümer einer 50 Jahre nicht bebauten Fläche mehr zahlen, als welche, deren Grundstück seit 20 Jahren brachliege. »Dann müssen wir es immer wieder prüfen. Der rechtliche Aufwand ist so groß, dann können wir es gleich lassen«, sagte Höflinger. (GEA)