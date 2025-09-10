Die CVJM-Handballer aus Walddorfhäslach gehen ein gut vorbereitetes Wagnis ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Sie wollen es wagen, die Handballer des Walddorfhäslacher CVJM. Bisher spielten sie sehr erfolgreich in der Liga des Evangelischen Jugendwerks, in der sogenannten Eichenkreuz-Liga. Jetzt wechseln sie aber über in den regulären Spielbetrieb des baden-württembergischen Handballverbands (BWHV), und dort gleich in die Bezirksliga. »Wir freuen uns tierisch darauf«, sagt Simon Schäffer, Sportchef der CVJM-Handballer. Am Samstag, 27. September, geht die Runde los - mit einem »riesigen Fest« und dem ersten Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TV Großengstingen.

Schon viele Jahre sind die CVJM-Handballer in der Eichenkreuzliga unterwegs und streiten sich jedes Jahr mit den Teams aus Köngen und Dusslingen um die baden-württembergische Meisterschaft. Nie hat es ganz gereicht, »wir waren ewiger Zweiter«, erzählt Christian Griesinger, bei den CVJM-Handballern für das Trainerwesen zuständig. In der abgelaufenen Saison hat es aber nun erstmals zum Titel gereicht, »wir wurden Meister«. Die Freude war groß.

Zu wenig starke Gegner

Warum nun der Wechsel? Früher hatte jedes Bundesland seine eigene Eichenkreuz-Liga. Die Zahl der CVJM-Handballteams ist aber über die Jahre stark geschrumpft, wie Schäffer erzählt. Es gibt nun fast nur noch Mannschaften in Baden-Württemberg. Und auch hier ist die Qualität der Teams in den Ligen inzwischen sehr unterschiedlich.

Die erste Mannschaft der Walddorfhäslacher CVJM-Handballer spielt in der Leistungsklasse 1 der Eichenkreuz-Liga. »Es gibt eigentlich nur noch zwei, drei gute Gegner«, meint Griesinger. Gegen die anderen gewinnen die Walddorfhäslacher meist sehr hoch, was zwar positiv ist, aber mit der Zeit an Reiz verliert.

»Wir haben inzwischen sehr viel Ehrgeiz entwickelt. Wir wollen das ganze Jahr über kompetitiver spielen, nicht nur drei oder vier Spiele«, sagt Schäffer. Das ist der eine Grund für den Wechsel in den BWHV. Der andere ist für Schäffer genauso wichtig: »Wir haben Angst, Spieler zu verlieren.« Manche Spieler der ersten Mannschaft hätten bereits Angebote von anderen Teams bekommen. Außerdem: »Wir wollen auch Jugendspielern langfristig eine Perspektive bieten«.

Die Meistermannschaft 2025 in der baden-württembergischen Eichenkreuz-Liga: die CVJM-Handballer aus Walddorfhäslach. Foto: privat

Also setzten sich die Handballer des CVJM zusammen, überlegten, was man verändern könnte und kamen so auf die Idee, in den regulären Betrieb des BWHV überzuwechseln. »Wir haben alles ausführlich diskutiert und die Mannschaft hat gesagt, jawohl wir machen das«, berichtet Schäffer.

Dann gingen die Vorbereitungen los, denn so einfach ist der Wechsel nicht. »Wir haben viele Trainingsspiele gemacht, um abzuklopfen, wo wir leistungstechnisch stehen«, berichtet Griesinger. So sei auch ein Netzwerk mit anderen Verbandsmannschaften im BWHV entstanden.

Wechsel auch für den Handballverband attraktiv

Schließlich traten die CVJM-Handballer an den Verband heran und stießen auf offene Türen. Von dem Wechsel würden schließlich beide Seiten profitieren. Einerseits haben die CVJM-Handballer aus Walddorfhäslach zukünftig mehr Freude am Spiel, »man muss mehr kämpfen, sich anstrengen, einfach richtig Gas geben, um mithalten zu können«.

Auf der anderen Seite ist der Wechsel der Walddorfhäslacher CVJM-Handballer in den regulären Spielbetrieb des BWHV auch für den Verband attraktiv, denn er muss sich seit einiger Zeit immer intensiver um die Organisation des Ligabetriebs kümmern, weil sich Mannschaften aus dem Verband verabschieden. Und die CVJM-Handball-Abteilung in Walddorfhäslach ist sehr groß und hat mehrere Teams, die vielleicht später auch einmal beim Verband mitspielen könnten.

An Stellschrauben drehen

Aber in welcher Liga spielen die Walddorfhäslacher nun? »Glücklicherweise müssen wir nicht ganz unten anfangen«, sagt Schäffer. Nach den vielen Testspielen »konnten wir ganz gut einschätzen, wo wir einsteigen könnten«. Beide Seiten einigten sich auf die Bezirksliga, weil die, nach Meinung Schäffers und Griesingers, »unserem Niveau ziemlich gut entspricht«.

Im ersten Jahr spielen die Walddorfhäslacher noch als Gastmannschaft in der Bezirksliga. Schäffer: »So können wir erst mal in den Spielbetrieb reinschnuppern.« Die Walddorfhäslacher müssen in dieser Saison auch noch keine Schiedsrichter stellen, »so können wir uns auf den Handball konzentrieren und im Hintergrund bereits an den Stellschrauben für die folgende Saison drehen.« Im zweiten Jahr wären sie dann Vollmitglied im Verband, mit Stimmrecht. Aber dann muss die CVJM-Handballabteilung auch Schiedsrichter stellen und Spieltage organisieren.

Handballabteilung im CVJM Die Handball-Abteilung ist im CVJM Walddorfhäslach mit 240 Mitgliedern die größte Abteilung. Es gibt Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften. Wer mitspielen will, muss nicht Mitglied im Hauptverein sein. »Wer Lust hat, Handball zu spielen, darf jederzeit zu uns kommen«, sagt Sportchef Simon Schäffer. Es seien alle Glaubensrichtungen im Team vertreten. »Wir wollen Gemeinschaft leben, gerade im Sport kann man das gut machen.« In Walddorfhäslach bietet kein anderer Verein Handball an.

Auch wenn die Walddorfhäslacher nun erstmal als Gastmannschaft auftreten, werden ihre Spiele doch voll gewertet. Das bedeutet, wenn sie nicht gut spielen, können sie am Schluss auch absteigen, aber, wenn alles zusammenpasst, und mit etwas Glück könnten sie genauso gut aufsteigen.

Inzwischen hat sich auch das Training für die Walddorfhäslacher Handballer verändert. Trainer Jonathan Freck lege jetzt den Fokus mehr auf Athletik und Sprungkraft. Griesinger: »Das Training ist hart, aber gut.«

Die Saison beginnt am 27. September. Die Walddorfhäslacher spielen mit sieben weiteren Mannschaften in der Bezirksliga Neckar-Alb, Staffel 3. Weitere Gegner sind nach dem Auftakt gegen die zweite Mannschaft vom TV Großengstingen Teams beispielsweise aus Neckartenzlingen, Pfullingen, Böblingen oder Aich. (GEA)