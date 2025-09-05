Diamantene Hochzeit in Metzingen: Der erste Kuss ist nach 60 Jahren in Erinnerung

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Was mit einem Skikurs und einer Schneeballschlacht begann, hat sich zu einer 60-jährigen Ehe entwickelt, in der beide Ehepartner immer noch ineinander verliebt sind und ihre Diamantene Hochzeit feiern. Dem Metzinger Ehrenbürger Dr. Dieter Feucht (89) hat am 23. Januar 1965 in Metzingen »eine nette junge Frau mit einem VW-Käfer gleich gefallen.« So sehr, dass er mit ihr Diamantene Hochzeit feiern kann. Sie holte damals ihren Bruder, einen Bergsteigerfreund von Feucht, vom Bahnhof ab, um ihn zu einem Skikurs auf der Alb zu fahren, den Feucht leitete. Anschließend trafen sie sich zum Essen im Böhringer »Hirsch«.

»Der lacht mich dauernd aus«, dachte die junge Frau damals. Er stellte klar: »Ich lache Sie an.« Aus der »Liebe auf den ersten Blick« sind inzwischen 60 Ehejahre geworden, und Hildegard (84) und Dr. Dieter Feucht sind nach wie vor ineinander verliebt. »Das ist geblieben bis auf den heutigen Tag«, sagen sie und erinnern sich an ihren ersten Kuss nach seinem Lichtbildervortrag über eine Gletschertour, zu dem er sie am Kennenlerntag einlud.

Schnell war zunächst unausgesprochen klar, dass sie heiraten würden. »Wir waren uns einig, es ging nur um den Zeitpunkt.« Als er eine passende Wohnung in Dettingen entdeckte, dem Geburtsort seiner großen Liebe, und ihr einen Termin vorschlug, war allerdings die erste Antwort. »Ich glaube, du spinnst.« Doch am 31. August 1965 wurde standesamtlich in Dettingen geheiratet, am 5. September war kirchliche Trauung in der Stiftskirche. Darum wird das diamantene Hochzeitspaar im Gemeindegottesdienst am Sonntag, 7. September in der Metzinger Martinskirche erneut den Segen empfangen. Auf ärztlichen Rat wird es allerdings an diesem Tag keinen »Ständerling« geben, sondern zu einem späteren Termin. Das wäre jetzt zu anstrengend für das Ehepaar, das jetzt im Altenzentrum des Evangelischen Diakonissenrings in Metzingen lebt. »Ich muss nicht heiraten, ich will heiraten«, erklärte Hildegard damals ihrem Chef. »Wir haben dann sehnsüchtig auf Kinder gewartet«, erzählen sie. Tochter Ulla kam 1968 und Sohn Thilo 1970 zur Welt. Inzwischen haben sieben Enkel die Familie vergrößert. »Wir sind in Metzingen verwurzelt und haben hier viele Freunde«, erklären sie, warum sie nicht zu ihren Kindern gezogen sind, die an verschiedenen Orten weiter südlich wohnen.

Nach einem Sturz des Ehemannes und mehr als drei Wochen Krankenhausaufenthalt fiel die Entscheidung für den gemeinsamen Umzug ins Seniorenheim. Kürzlich ist der Ehemann erneut gestürzt, aber die Kopfverletzung hat keine Auswirkungen auf das Gedächtnis. Er hat viel zu erzählen, besonders über das, was sie beide verbindet, außer dem Glauben auch die Musik zum Beispiel, wie auch das Wandern und Bergsteigen, die Mitgliedschaft in der SPD »und fantastische Jahre mit den Enkeln«. In der Kindererziehung waren sie sich »auch immer einig«.

Dankbar für gemeinsame Zeit

Dabei ist viel Lob und Liebe herauszuhören für seine geliebte Ehefrau. »Sie hat mir nicht nur den Rücken freigehalten und unterstützt in Beruf und Ehrenämtern, sie hat mich auch aktiv begleitet. Und sie hat mich zum Beispiel immer erwartet nach den Sitzungen im Gemeinderat, sodass ich den Kropf hab leeren können.« Das Ehepaar ist »unglaublich dankbar« für die gemeinsame Zeit und lebt getreu seinem Trauspruch »einer trage des anderen Last«. (mar)