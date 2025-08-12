Deutschrock-Band Willkuer rockt Hülben mit großem Festival

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Als reine Coverband fingen die Jungs 2007 mal an, mauserten sich durch etliche Auftritte zu absoluten Deutschrock-Platzhirschen quer über die Schwäbische Alb und in der Region. Inzwischen sind die Hülbener Julian Kuder, Moritz Hermle und Andreas Weible sowie Florian Söll aus Ehestetten und der Donnstetter Tobias Röschl mit ihrer Band Willkuer durch große Festivals nicht nur bundesweit in ganz Deutschland bekannt, sondern begeistern mit selbst komponierten und geschriebenen Songs auch schon ebenso viele Fans in Österreich, Italien oder in der Schweiz.

Vor Kurzem hat die Gruppe, die sich selbst »als Laune der Natur« betitelt, ihr drittes eigenes Album präsentiert und sorgt damit in den Charts für Furore. »Unsere Songs fegen über den Platz wie ein regelrechter Hurrikan, der keinen Stein auf dem anderen lässt«, sind die Musiker überzeugt.

Pyro- und Lightshow

Aber trotz des prall gefüllten Tour- und Konzertplans vergessen die fünf Bandmitglieder, die alle noch einen herkömmlichen Beruf ausüben und für viele Gigs extra Urlaub nehmen müssen, auch ihre Fans zu Hause nicht. Deshalb laden sie Mitte August zum fünften Mal zu ihrem eigenen Großevent auf das Flugplatzgelände in Hülben ein. Während bei der Premiere ihres »Heimspiels« noch etwa 500 Gäste auf dem Gelände rockten, hat sich der Publikums-Andrang in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert.

»Wir konnten die Besucherzahlen eigentlich jedes Mal fast verdoppeln«, freut sich Florian Söll. So feierten 2024 fast 3.000 Zuschauer an drei Festivaltagen ein Spektakel, das in der Region seinesgleichen sucht. Am Donnerstag, 14. August, gibt es für die nun schon mehr als 1.000 Mitglieder große Supporter-Gruppe einen Exklusiv-Abend. »Wir machen es dieses Mal wieder wie so ein kleines Festival, haben jede Menge coole Acts eingeladen und freuen uns auf ein geiles Event«, sagt Söll nicht ohne Stolz.

So werden am Freitag, 15. August, etwa die fünfköpfige Rockband »TonRausch« aus Nordhessen, die Deutschrock-Band »Tulpe« oder die Band »Herbst«, beide aus Berlin, die Bude rocken. Headliner ist da der Niederösterreicher Alexander Eder, der mit seiner markanten Stimme in der deutschsprachigen Musikszene und seinem Mix aus Pop, Rock und einer gehörigen Portion Gefühl spätestens seit seinem Durchbruch auf Tiktok kein Unbekannter mehr ist. Am Samstag; 16. August, werden »Leidbild«, die deutschsprachige Streetrock-Band aus Frankfurt am Main, »Schlussakkord« mit Deutschrock im Stil von »Böhse Onkelz« oder »Frei.Wild« sowie »Stepfather Fred« mit ihrem abwechslungsreichen und kraftvollen Sound oder melodischer Rockmusik für Riesenstimmung sorgen.

Komplettes Campingangebot

Danach wird der Gastgeber selber die Bühne einnehmen und in seinem zweistündigen Set mit seinen brandneuen Songs wie »Adrenalin«, »Die Party ist vorbei«, »Arschloch mit Herz« oder altbekannten Songs wie »Die besten sterben nie« und »Wir sind, wer wir sind« sowie einer große Pyro- und Lichtshow für Begeisterung sorgen. Einlass ist an beiden öffentlichen Festivaltagen um 15 Uhr. Mittlerweile hätten sie sehr viele Campinggäste, die das ganze Wochenende vor Ort dabei wären, so Söll weiter. Deshalb wird ein vollumfängliches Campingangebot mit warmen Duschen, sanitären Anlagen und Frühstück angeboten. Für Essen und Getränke ist reichlich gesorgt. Und natürlich wird es eine Autogrammstunde mit den sympathischen Musikern geben.

Dass ihr großes Event von »jeder Menge Sponsoren« unterstützt wird, freut die Gruppe ungemein. »So eine Riesenveranstaltung braucht natürlich jede Menge Geld«, betont Söll. Jetzt hoffen sie nur, dass auch das Wetter richtig gut mitspielt. Tickets gibt’s unter www.willkuer-tickets.de, im Tante M-Laden in Hülben oder an der Abendkasse. (GEA)

www.willkuer-band.de