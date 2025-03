Aktuell Mountainbike

Dettinger starten bei härtestem Rennen der Welt

608 Kilometer in acht Tagen, verteilt auf 16.500 Höhenmeter: Die Dettinger Lukas Koller (24) und Marcus Nicolai (33) gehen beim Etappenrennen Cape Epic in Südafrika an den Start. Was diesen Wettkampf so besonders macht, der auch als die »Tour de France des Mountainbiken« gilt.