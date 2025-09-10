Dettinger Schlössleskurve ab Herbst mit Ampeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/METZINGEN. Es ist eine Krux: Die Schlössleskurve zwischen Dettingen und Neuhausen wurde 2020 umgebaut, um den Verkehr sicherer und stauärmer zu machen. Vorher war sie ein Unfallschwerpunkt. Fahrzeuge zwischen Neuhausen und der B 28 hatten Vorrang. Solche aus Richtung Dettingen mussten an »Vorfahrt achten«- oder Stoppschildern warten. Oft staute es sich an der Einmündung.

Beim großangelegten Umbau während der Coronazeit wurde die Kurve »gespiegelt«, sodass seither Autos, Lastwagen und Zweiräder von und nach Dettingen Vorfahrt haben. Unfallschwerpunkt geblieben ist die Einmündung in die Schlössleskurve aber trotzdem. Allein zwischen Anfang März und Ende August hat es sechsmal gekracht. Bei zwei der sechs Unfälle wurden je zwei Personen leicht verletzt. Bei den übrigen vier blieb es bei Sachschaden.

Unfallursache waren immer Fehler beim Ein- oder Abbiegen, teilt das Landratsamt Reutlingen als zuständige Straßenverkehrsbehörde auf GEA-Anfrage mit: Jeweils dreimal haben Fahrer vorfahrtregelnde Zeichen nicht beachtet oder sind, ohne Gegenverkehr zu beachten, von der B 28 kommend nach links Richtung Neuhausen abgebogen.

Dabei sollten sogenannte Lückenschluss-Ampeln die neu geformte Kurve von Anfang an sicherer machen: Warten Fahrzeuge aus Richtung Neuhausen eine knappe Minute an der Einmündung, leuchtet an der Hauptrichtung erst Gelb-, dann Rot-Licht auf und die Wartenden können einbiegen. Aber trotz dieser Ampeln und trotz eines Tempolimits von ursprünglich 70, später 50 Kilometern pro Stunde sind in der Schlössleskurve weiterhin Unfälle passiert.

Verkehrsabhängig gesteuert

Deshalb greifen die Straßenverkehrsbehörden jetzt schärfer durch und lassen Rot-gelb-grün-Ampeln installieren, eine sogenannte Vollsignalisierung - auch für die Straße aus Richtung Neuhausen. »Geplant ist, die Maßnahme im Herbst umzusetzen«, teilt Anna Ioannidis aus der Pressestelle des Landratsamts Reutlingen auf GEA-Anfrage mit, kann den Zeitraum aber nicht genauer fassen, unter anderem, weil es von der Verfügbarkeit einer Fachfirma abhängt.

Wenigstens die Rückstaus haben seit der Neugestaltung der Kurve abgenommen. Aber wie wird das nach dem Einbau der neuen Ampeln aussehen? »Die Anlage wird eine vollverkehrsabhängige Steuerung erhalten«, erläutert Ioannidis, »das heißt, dass die Hauptrichtung nur gestoppt wird, wenn eine Anforderung auf der Nebenrichtung besteht.« Das ist bei der jetzigen Lückenschluss-Ampel aber auch schon so. Künftig »wird auch das aktuelle Verkehrsaufkommen beachtet und die Freigabe/Wartezeiten werden automatisch von der Signalanlage der Situation angepasst«.

Bleibt zu hoffen, dass die Kurve dadurch wirklich sicherer wird und die Fahrzeuge viel fahren und wenig stehen. »Die Signalisierung wird auf Basis der erhobenen aktuellen Verkehrsdaten geplant, um Rückstaus und lange Wartezeiten möglichst zu vermeiden«, informiert die Kreissprecherin weiter, »dennoch kann es gerade zu Beginn vorkommen, dass der Verkehrsfluss noch nicht reibungslos gewährleistet werden kann, bis die Feinjustierung der Anlage abgeschlossen ist.« Aktuell ist ein Fachbüro mit der Planung der Vollsignalisierung beauftragt, eine Verkehrserhebung gab es bereits.

Ein Vorzeigebeispiel für eine nachträglich installierte solche Lichtsignal-Anlage gibt es in Metzingen: die Einmündung der B-28-Ausfahrt Metzingen-Stadtmitte in die K 6714 Metzingen - Eningen. Auch sie war über Jahre ein Unfallschwerpunkt. Im Sommer 2017 wurde eine schnell schaltende Rot-gelb-grün-Ampel eingebaut. Seither wurde nur noch ein einziger Crash polizeilich registriert, vor dem eine Motorradfahrerin über Rot gefahren war. Lange warten muss an den Ampeln auch niemand. (GEA)