Dettinger Gemeinderat diskutiert über Musikschul-Zuschuss für die nächsten zwei Jahre

Neben Einzelunterricht bietet die Musikschule Metzingen auch die Möglichkeit, in Ensembles zu spielen

DETTINGEN. Alle zwei Jahre wird die Kooperationsvereinbarung der Musikschule Metzingen mit der Gemeinde erneuert, in der Juni-Sitzung des Verwaltungsausschusses hatte Musikschulchef Bruno Seitz die Arbeit detailliert erläutert – über die Höhe der finanziellen Unterstützung gab’s zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen. Die Zahlen lagen dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Jahre 2026 und 2027 nun vor, der Barzuschuss beläuft sich pro Jahr auf knapp über 106.100 Euro. Für jedes Jahr kommt noch ein Personalkostenzuschuss in Höhe von jeweils 4.700 Euro hinzu. Von einem beachtlichen Kostenfaktor sprach Bürgermeister Michael Hillert, aber: »Es steht ein enormer Wert dahinter«, meinte er mit Blick auf die musikalische Erziehung von Kindern.

Die Arbeit der Musikschule sei ohne Zweifel wertvoll, bemerkte Simon Nowotni: »Die Frage ist aber, ob wir uns das leisten können«, so der CDU-Gemeinderat. »Das wäre für mich persönlich der Knoten, an dem ich drehen würde.« Die Summe sei ihm zu riesig und müsse auf den Prüfstand, wie viele Kinder denn »bespaßt« würden: 160 sind’s laut Seitz und 120 Schillerschüler der Klasse 2. Bezuschusst werde der reine Dienst am Kind, da könne man laut Seitz keine Pro-Kopf-Rechnung aufmachen und auch kein Vergleich mit sporttreibenden Vereinen ziehen – da hänge viel mehr dran wie Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen. »Beides ist richtig und wichtig für die Bildung«, unterstrich der Musikschulleiter.

»Die Musikschule ist Salz in der Suppe unseres Zusammenlebens in Dettingen«

Musik sei ein wichtiger Teil der Kindererziehung und fördere die Bildung erklärte Evangelos Pattas von der Unabhängigen Liste – er sehe die musikalische Ausbildung als ein Invest in die Zukunft. Für Fraktionskollegen Frank Schwaigerer ist die Musikschule sogar das »Salz in der Suppe unseres Zusammenlebens in Dettingen«.

Ein kleineres Paket zu schnüren, wie von Nowonti angeregt, sei laut Seitz kaum noch möglich: »Ich bin aber offen für Gespräche, man muss miteinander reden.« Deshalb gelte für ihn auch eines: »Ich bin lieber zehn Mal hier im Gemeinderat als einmal zu wenig.« Am Ende stimmte der Gemeinderat zu, der Musikschule den veranschlagten Zuschuss zu gewähren. Aber, so Michael Allmendinger (CDU) im Konsolidierungsausschuss müsse man grundsätzlich über das Thema reden mit dem Ziel, das Große und Ganze an Freiwilligkeitsleistungen mal im Blick zu haben.