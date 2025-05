Dettingens Kindergartenkinder werden im Garten Eden betreut

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Bereits seit Oktober des vergangenen Jahres ist der Naturkindergarten in der Buchhalde erfolgreich in Betrieb, die Schutzunterkunft befindet sich seither in der Christuskirche. Noch müssen die Jungen und Mädchen etwas warten, bis es raus in den ehemaligen Garten Eden der EBK geht. Immerhin hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem Baubeschluss einstimmig zugestimmt, nun soll der erste Bauabschnitt so zügig wie möglich umgesetzt werden.

Im April vor einem Jahr hatte die evangelische Kirchengemeinde der Kommune mitgeteilt, die Trägerschaft für die Kindertageseinrichtungen nach rund 150 Jahren nicht mehr ausüben zu können – die Verwaltung musste für eine geregelte Übernahme regelrecht den Turbo einschalten. Im Juni teilte Vera Dobberstein dem Gemeinderat dann mit, dass für 36 Kinder über drei Jahre bereits eine Platzzusage vorliege, aber keine Plätze vorhanden seien – 1,5 Gruppen fehlten zu dem Zeitpunkt. Die Sachgebietsleiterin Kinderbetreuung präsentierte dem Rat damals auch eine schnelle Lösung: Ein Naturkindergarten in der Buchhalde sollte die Situation entspannen, der denn auch im Oktober in Betrieb ging. Derzeit besuchen zwölf Kinder die Einrichtung, zum Ende des Kindergartenjahres werden alle 20 Plätze belegt sein.

Gür eine etwas komfortablere Ausstattung

Die Jungen und Mädchen werden – wenn es klappt – nach der Sommerpause tatsächlich komplett raus in die Natur können: Im Garten Eden soll demnach ein Bauwagen sowie ein Sanitärcontainer aufgestellt werden, ein existierender Holzschuppen soll künftig als Lager und den Kindern als Unterstand zur Verfügung stehen. Nach Fertigstellung des geplanten Kinderhauses werde es laut Ortsbaumeister Felix Schniffner keinen Kindergarten mehr in der Buchhalde-Siedlung geben, deshalb habe man sich bei der Ausstattung für eine etwas komfortablere Ausstattung entschieden. Es handele sich, wie Dr. Rolf Hägele in Vertretung von Bürgermeister Michael Hillert meinte immer noch um eine Basis-Ausstattung: »Es ist etwas mehr Komfort als gar nichts.«

Ermöglicht hat das Plus an Ausstattung die Bürgerstiftung Dettingen mit einer Spende von 60.000 Euro – der laut Vorsitzenden Manfred Leibfarth bislang größten Ausschüttung: »Es ist ein tolles Projekt, das wir sehr gerne unterstützen.« Im Haushalt sind für den Naturkindergarten Buchhalde Mittel in Höhe von 210.000 Euro eingestellt, die Kostenberechnungen belaufen sich auf 245.000 Euro - da fiel der Dank für die Spende der Bürgerstiftung über alle Fraktionen hinweg entsprechend groß aus. Und, was Dr. Frank Schwaigerer (UL) betonte: Der Standort Buchhalde werde dadurch erhalten, eine Erweiterung um einen zweiten Bauwagen ist sogar möglich.

Auf der Agenda stand auch die Bedarfsplanung für das nächste Kindergartenjahr, grundsätzlich sei die Gemeinde laut Verwaltung gut aufgestellt: Die zur Verfügung stehenden 397 Kindergartenplätze würden ausreichen und seien nahezu voll ausgelastet. Im Krippenbereich seien sogar noch Plätze frei, wobei das Interesse an dieser Betreuungsform etwas rückläufig sei.

Auch personell habe sich die Situation entspannt: 59,52 Vollzeitstellen seien für das nächste Jahr notwendig, so viele pädagogische Fachkräfte stehen derzeit auch für Verfügung. Diese Ist-Situation wirke sich positiv auf die Betreuungsangebote aus: Im Kinderhaus »Unter dem Regenbogen« konnte seit September vergangenen Jahres nur ein langer Nachmittag angeboten werden, das soll ab September um eine weitere Mittagsbetreuung bis 15 Uhr ergänzt werden.

Hinsichtlich der Kindergarten-Gebühren folgte der Gemeinderat einstimmig der Empfehlung der kommunalen Landesverbände und erhöht die Beiträge um 7,3 Prozent. Hinsichtlich der Krippen liegt Dettingen unter dessen empfohlenen Gebühren-Vorschlag, möchte sich ihm in den nächsten Jahren jedoch annähern. Statt der empfohlenen Erhöhung von 7,7 Prozent, wird in Dettingen um neun Prozent erhöht. Das sei in der Tat happig, wie aus dem Kreis der Räte zu hören war. Man müsse nach Ansicht von Hägele angesichts knapper Kassen der Realität jedoch ins Auge sehen: »Auch wenn es schmerzhaft für die Eltern ist.« (GEA)